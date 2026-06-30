Kocaeli\'den amatör spor kulüplerine 7 yılda 425 milyon lira destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine son 7 yılda 425 milyon lirayı aşan destekte bulunduklarını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) iş birliğiyle Kongre Merkezi'nde "2025-2026 Sezonu Amatör Spor Kulüpleri Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Gecesi" düzenlendi.

Programda konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kentte sporcu eğitim merkezleri başta olmak üzere toplam 55 tesisle hizmet verdiklerini ve sporun her branşını desteklediklerini ifade etti.

"Amatör sporu güçlendirmeden kalıcı spor kültürü inşa edilemez"

"Sporun Başkenti Kocaeli" vizyonuyla çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle kentin artık "Gençliğin Başkenti" unvanını da taşıdığını kaydetti. Sportif başarının arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Amatör sporu güçlendirmeden kalıcı bir spor kültürü inşa etmek mümkün değildir. Biz de bu anlayışla son 7 yılda amatör spor kulüplerimize 425 milyon lirayı aşan nakdi ve ayni destekte bulunduk; gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak Amatör Spor Kalkınma Hamlemizi hayata geçirdik. Bizim için mahalle sahasında ter döken gencimizle olimpiyat kürsüsünde bayrağımızı dalgalandıran sporcumuz arasında hiçbir fark yok. Hepsi bu büyük spor ailesinin ayrılmaz bir parçasıdı. Bu vesileyle sahada emek veren tüm sporcu kardeşlerimizi, kıymetli hocalarımızı ve büyük fedakarlıklarla kulüplerini ayakta tutan kulüp başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun."

74 kulübe 128 kupa verildi

Vali İlhami Aktaş ise Kocaeli gibi bir spor şehrinde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı Şener Aydın ve KASKF Başkanı Murat Aydın da amatör spora verilen desteklerden dolayı Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yaşayan 74 kulübe 128 kupa verildi. Ayrıca spor adamlarına, okullara ve kenti ulusal organizasyonlarda temsil eden kulüplere 42 plaket takdim edildi.

Törene ayrıca, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, siyasi parti temsilcileri, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. - KOCAELİ