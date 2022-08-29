Derince'de plaj voleybolu rüzgarı esti - Son Dakika
Üye Girişi

Derince'de plaj voleybolu rüzgarı esti

29.08.2022 12:44

Kocaeli'de Plaj Voleybolu Turnuvası fırtınası esti.

Kocaeli'de Plaj Voleybolu Turnuvası fırtınası esti. 86 takımın katıldığı ve 105 maçın oynandığı turnuvada 5 farklı kategorinin şampiyonu belli oldu. Şampiyon olan takımlara ödülleri takdim edildi.

Derince Belediyesi ve Derince Belediye spor ortaklığında düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası, Derince 60 Evler Harikalar Sahili'nde yapıldı. 5 kategoride 3 güne yayılan turnuva, bugün final maçlarının oynanmasıyla son buldu. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya 86 takım katılım sağladı. Final etabı ile birlikte 3 günde toplam 105 karşılaşma oynandı. Turnuva sonunda düzenlenen seremonide kategorilerinde şampiyon olan takımlara 500 TL, ikincilere 300 TL ve üçüncü takımlara ise 200 TL ödül verildi. Minikler Karma kategorisinde 08 Fatih, Küçük Kızlar kategorisinde Team Azse, Büyük-Genç Kızlar kategorisinde Şirinler, Erkekler Yaş Grubu Serbest kategorisinde Alp-Eren ve Karma Gruplar kategorisinde de Genç Nikomedya ipi göğüsleyen takımlar oldu.

"Gençler bizim gözümüzün nuru"

Organizasyonu gençler için tekrar düzenleyeceklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Gençler bizim gözümüzün nuru. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Önceliğimiz olan yavrularımız için gençlik ve spor merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde eğitimden spora birçok branşta hizmetlerimiz devam ediyor. Ayrıca tüm mahallelerimizde spor alanları inşa ettik. Gençlerimizi spora teşvik etmek için de bu organizasyonları düzenliyoruz. Sizlerin bu derece ilgi göstermesi bizleri de mutlu ediyor. Allah'ın izniyle Plaj Voleybolu Turnuvası'nı sizler için tekrarlayacağız" dedi.

"86 takım katıldı, 105 maç oynandı"

Turnuvanın organizatörleri arasında yer alan Derincespor Okulları ve Spor Koordinatörü Mehmet Subaş, "Derince'de ilk kez düzenlenen bu turnuva gayet iyi gidiyor. Geri dönüşüm olarak iyi sinyaller alıyoruz. Derince halkımızın her zamanki gibi en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün'ün ve Spordan Sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı Kemal Bayraktar Bey'in destekleriyle düzenlenen turnuvada bugün final maçlarını oynatıyoruz. Toplamda 86 takım katıldı ve 105 tane maç oynandı. İlk üç takıma ödüllerimiz olacak. İnşallah önümüzdeki sene üzerine koyarak bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Sapanca Gölü'nün su seviyesi kritik eşiği geçerek 31 metrenin üzerine çıktı Sapanca Gölü'nün su seviyesi kritik eşiği geçerek 31 metrenin üzerine çıktı Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Kocaeli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Derince Belediyespor, Kocaeli, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derince'de plaj voleybolu rüzgarı esti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
11:34 CHP heyeti, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Ankara Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:24:55. #1.13#
SON DAKİKA: Derince'de plaj voleybolu rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement