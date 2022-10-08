Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı

08.10.2022 21:44
Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı

Kocaeli haberleri: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışı, Kocaeli'de start aldı.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. ayak yarışı, Kocaeli'de start aldı.

Şampiyonanın 6. ayağı olan OTOSK Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize ediliyor.

Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen yarışa, microda 9, minide 12, juniorda 12, seniorda 15 ve masterda 9 olmak üzere 57 sporcu katılıyor.

İlk yarışlarda mini kategorisinde Rüzgar Evci, master kategorisinde Aytaç Biter, junior kategorisinde Eyüp Yağız Tekşan, senior kategorisinde Sarp Arhan Or damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Organizasyon, yarın yapılacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle son bulacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Kocaeli, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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