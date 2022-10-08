Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda düzenlenen yarışa, microda 9, minide 12, juniorda 12, seniorda 15 ve masterda 9 olmak üzere 57 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Kocaeli haber: MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı - Son Dakika

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