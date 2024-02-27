Kocaeli'ye Karşıyaka Su Sporları Merkezi Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaeli'ye Karşıyaka Su Sporları Merkezi Kazandırılıyor

Kocaeli\'ye Karşıyaka Su Sporları Merkezi Kazandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Su Sporları Merkezi'ni inşa ederek İzmit Körfezi'nde uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

27.02.2024 11:48  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'ye, İzmit Körfezi'ni uluslararası su sporları yarışmalarına ev sahipliği yapacak bir merkez haline getirmeyi hedefleyen "Karşıyaka Su Sporları Merkezi" kazandırılacak.

Kocaeli'de spor dinamikleri tarafından ülke sporunun gelişimine, sporcu sayısının artmasına ve spor tesislerinin gelişmesi hedefiyle spor şurası düzenlenmişti. Şuranın sonucunda Kocaeli'de gençlik ve spor alanında yapılacak çalışmalar planlandı ve gerekli adımlar atılmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin su sporlarında daha profesyonel bir konuma gelmesi için şehre Karşıyaka Su Sporları Merkezini kazandıracak. İnşa edilecek su sporları tesisiyle birçok yelken sporcusu tüm yıl boyunca çalışabileceği gibi yurt dışından kamp için gelecek sporcular ile birlikte antrenman yapma fırsatına da sahip olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan tesisin Başiskele Karşıyaka Sahiline yapılması planlandı. Gerek ulaşımın kolay olması gerekse teknik donanımıyla Türkiye'de örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezi, yelken ve deniz küreği sporları için hazırlanıyor. Su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve çalışma sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alıyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1- 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek olan 470 Gençler Dünya Şampiyonası için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Etkinlik, Türk yelken sporunun uluslararası alandaki gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaeli'ye Karşıyaka Su Sporları Merkezi Kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'ye Karşıyaka Su Sporları Merkezi Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement