Kocaelispor, 49 yıl sonra rekor peşinde - Son Dakika
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Kocaelispor, 49 yıl sonra rekor peşinde

Kocaelispor, 49 yıl sonra rekor peşinde

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor, 1975-76 sezonunda Sabri Kiraz ve öğrencilerinin kırdığı 4 maç üst üste galibiyetle lige başlama rekorunu kırmak istiyor.

24.08.2024 19:43
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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da gözler, 1975-76 sezonunda Sabri Kiraz ve öğrencilerinin kırdığı 4 maç üst üste galibiyetle lige başlama rekoruna çevrildi. 3 maçlık galibiyetle bu sezona başlayan Kocaelispor'da kulüp başkanı Recep Durul, "Amed ve Manisa'yı yenerek en iyi başlangıç rekorunu kırmak istiyoruz" dedi.

1975-76 sezonundan beri kırılamayan rekor

Trendyol 1. Lig'e üst üste 3 galibiyet alarak iddialı başlangıç yapan Kocaelispor'da yakın tarihli yeni hedef 'lige en iyi başlangıç yapılan sezon' olarak belirlendi. Kocaelispor tarihinde 1975-76 sezonunda teknik direktör Sabri Kiraz döneminde lige üst üste 4 galibiyet alarak başladı. Kocaelispor 49 yıl önceki sezona Gençlerbirliği'ni 3-0, Mersin İdman Yurdu'nu 2-0, Eskişehir Demir'i 2-1 ve Manisaspor'u 2-0 mağlup ederek başladı. 2024-25 sezonuna üst üste 3 maçı kazanarak başlayan Kocaelispor'da gözler 49 yıldır kırılamayan bu rekora çevrildi.

Hedef; 4 maçlık rekoru yakalamak ve geçmek

Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini alan Kocaelispor tarihinde 3. kez, lige 3 galibiyetle başlamış oldu. Ancak 1 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te İstanbul'da oynanması beklenen Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını kazanması halinde 1975-76 sezonunda elde edilen 'en iyi başlangıç' rekorunu yakalayacak. Milli maç arasından sonra 15 Eylül'de kendi sahasında ağırlayacağı Manisa FK'yı mağlup ederse üst üste 5 galibiyetle tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorun kıracak.

"Bundan sonra daha çok rekor kıracağız"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "75-76 sezonunda Sabri Kiraz döneminde lige 4 maçlık galibiyetle başlamışız. Bugün 3 maç kazandık. Önümüzdeki maçı da kazanırsak o rekoru yakalamış olacağız. Milli aradan sonra Manisa'yı da yenersek tarihimizin en iyi başlangıcını yapmış olacağız. Bu sene ilkleri yapıyoruz. 23 yıl üzerine Gençlerbirliği'ni yendik. Erzurum da zor bir rakipti. Uzun zamandır onları da yenemiyorduk. Uzun zaman sonra en güçlü kadroyu kurduk. Başlangıcımız güzel oldu. Giderek güçleniyoruz. Bundan sonra daha çok rekor kıracağız" dedi.

"Manisa maçında 20 bini buluruz diye düşünüyorum"

Kocaelispor ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşmayı 14 bin biletli seyirci takip etti. Son yılların en kalabalık ve coşkulu taraftarı önünde Erzurumspor FK ile oynadıklarını belirten ve kendilerine inanıp destekleyen taraftara teşekkür eden başkan Recep Durul, "Taraftarımız takıma, camiaya, yaptıklarımıza, yönetime inanıyor. Futbol da kendini gösteriyor. Sürekli yükselen başarı grafiği var. Taraftarımızın bir bölümü karda, kışta, mağlubiyette, zor günlerde, her durumda yanımızda olup her maça geliyor. Ama bir bölümü de başarı geldikçe stada geliyor. ve görüyoruz ki; inanç var. Yönetime ve yapılanlara şampiyon olacağımıza inanmışlık var. Doğru şeyler yapılıyor. Şeffaflık var. Amed'i yenip geldiğimizde taraftar sayımız 20 bini bulur diye düşünüyorum. Sonraki maçlarda da artarak devam eder. Taraftarımızın desteğini hissetmek bize ayrıca motivasyon sağlıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hafta içi 8 numara transferi bitirilecek

Transfer sürecini henüz noktalamayan Kocaelispor'da 2 transfer daha yapılacağı açıklanmıştı. 8 numara ve kanat transferiyle ilgili olarak da kulüp başkanı Recep Durul, "Transfer konusunda görüşmelerimiz var. 2 transferimizin kaldığını söylemiştik; 8 numara ve kanat. Bu hafta 8 numara transferini bitireceğimizi düşünüyoruz. Transfer komitemiz çalışıyor. Sonraki hafta da inşallah kanat transferini bitirip sonlandırırız. Aksayan yönlerimizi güçlendireceğiz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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