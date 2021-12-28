Üye Girişi
Kocaelispor: 5-3 - Son Dakika

Kocaelispor: 5-3

28.12.2021 15:37
Kocaelispor: 5-3

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk CurbayKASIMPAŞA: Erdem Canpolat- Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 106 Hakan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Ben Ouannes (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat- Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 106 Hakan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Ben Ouannes (Dk. 91 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga (Dk. 46 Umut Bozok)KOCAELİSPOR: İsmet Yumakoğulları - Semih Karadeniz, Diogo, Alpay Çelebi, Atila Turan, Mandjeck (Dk. 103 Dilaver Güçlü), Omolo (Dk. 104 Mevlüt Çelik), Pereira, Yiğitali Bayrak (Dk. 77 Mehmet Taş), Benhur Keser, Diop (Dk. 87 İlyas Kubilay Yavuz)GOLLER: Dk. 4 Ben Ouannes, Dk. 49 Ahmet Engin, Dk. 101 Tarkan Serbest, Dk. 105 Alpay Çelebi (Kendi Kalesine, Dk. 116 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa) - Dk. 40 (P) ve Dk. 110 Benhur Keser, Dk. 68 Pereira, (Kocaelispor) SARI KARTLAR: Varga, Eren Elmalı, Ben Ouannes, Donk, Hakan Emre Yeşilyurt (Kasımpaşa) - Semih Karadeniz (Kocaelispor) - KIRMIZI KART: Dk. 81 Pereira (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Kasımpaşa sahasında Kocaelispor'u uzatmalara giden karşılaşmada 5-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 2-2 eşitlikle tamamlandı ve uzatma devrelerine gidildi. Ev sahibi takım, uzatma dakikalarında 101'inci dakikada Tarkan Serbest, 105'inci dakikada Alpay Çelebi'nin kendi kalesine ve 116'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle rakibini 5-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kocaelispor 110'uncu dakikada Benhur'un ayağından bir gol bulsa da bu gol turu getirmek için yeterli olmadı.4'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Travnik'in pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Ahmet Engin, yerden içeri çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Ben Ouannes, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 31'inci dakikada yaptığı verkaçla sağ çaprazdan çizgiye inen Ben Ouannes, yerden içeri çevirdi. Varga'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.32'nci dakikada Kasımpaşa savunmasında yapılan pas hatası sonrasında sol taraftan ceza sahasına giren Benhur, çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Erdem Canpolat ayaklarıyla gole izin vermedi.39'uncu dakikada penaltı kazandı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Omolo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top Varga'nın eline çarpınca hakem Burak Şener penaltı noktasını gösterdi.40'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Benhur, topu ağlara gönderdi: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.49'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Ahmet Engin, içeri doğru kat edip ceza sahası dışından şutunu çekti. Üst direğe de çarpan top, çizginin içine düştü, hakem Burak Şeker yardımcısının da uyarısıyla gol kararını verdi: 2-1.68'inci dakikada Kocaelispor eşitliği yakaladı. Omolo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Pereira, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.81'inci dakikada Pereira, Yusuf Erdoğan'ı arkadan çektiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Hakem Burak Şeker ile konuşmaya devam eden Pereira, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+1'inci dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in plase şutunda kaleci İsmet topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.90+4'üncü dakikada Mehmet Taş'ın pasıyla savunma arkasına arkan Atila, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Atila'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Doğucan Haspolat son anda ayak koydu ve top kornere gitti.Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidildi.101'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Donk'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan Serbest'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmet'in bakışları arasında ağlara gitti: 3-2.105'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in ortasında ceza sahası içindeki Hajradinovic gelişine vurdu, savunmadan seken top Umut Bozok'un önünde kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Alpay Çelebi'ye çarparak ağlara gitti: 4-2.110'uncu dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Dilaver'in pasıyla ceza sahasına giren Benhur, Donk'tan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-3.

116'ncı dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Kocaelispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Alpay Çelebi topu uzaklaştırmak isterken araya Yusuf Erdoğan girdi. Yusuf, altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 5-3.


- İstanbul
Kocaelispor: 5-3
Kocaelispor: 5-3
YORUMLAR
500

Yusuf Erdoğan, Burak Şeker, Ahmet Engin, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kocaelispor: 5-3 - Son Dakika Spor


Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü? Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?         
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
15:26 Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:25 Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada
15:17 KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi
15:08 Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi
14:58 Bombayı Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer
14:56 Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor: 5-3 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement