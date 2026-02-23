Kocaelispor Beşiktaş'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor Beşiktaş'a Hazırlanıyor

Kocaelispor Beşiktaş\'a Hazırlanıyor
23.02.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk İnan, Beşiktaş'ın formunu değerlendirerek heyecanla maça hazırlandıklarını belirtti.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş son dönemlerde gerçekten çok formda. Oyuncuları çok iştahlı, çok istekli; bunu da bireysel performanslara yansıtıyorlar. Gol atıyorlar, önde oynamaya çalışıyorlar. Fazlasıyla pozisyona giriyorlar. Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağız" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor, 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Körfez temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Botond Balogh, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SELÇUK İNAN: OYUNCULARI ÇOK İŞTAHLI, ÇOK İSTEKLİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamasında, "Beşiktaş son dönemlerde gerçekten çok formda. Oyuncuları çok iştahlı, çok istekli; bunu da bireysel performanslara yansıtıyorlar. Gol atıyorlar, önde oynamaya çalışıyorlar. Fazlasıyla pozisyona giriyorlar. Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bizim de aslında belki son Rize maçı, bundan önce oynamış olduğumuz oyunların altında kalmış olabilir. Bizim gibi takımların bütün sene boyunca bu kadar yüksek oynaması da çok kolay değil. Oyuncularımız bugüne kadar bunu gerçekten sahaya yansıttılar, o yüzden de onlara hep teşekkür ettim. Bence Beşiktaş maçı da bu maçlardan biri olmalı bizim için. Bundan önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi taraftarımızla beraber mücadele etmeliyiz, istemeliyiz. Beşiktaş her ne kadar güçlü olursa olsun, bir şekilde bu maçı kazanmak, puanlar almak için sahaya çıkacağız" dedi.

'TAYFUR İNŞALLAH ARAMIZDA OLACAK'

Takımdaki sakatlık ve cezalı oyuncu durumunu değerlendiren İnan, "Massadio Haidara cezalı, biliyorsunuz. Jovanovic'in oynama ihtimali çok zor. Susoho'nun sakatlığı var. Tayfur inşallah aramızda olacak. Birkaç tane eksiğimiz var ama ben değerlendirme yaparken sakat oyuncuların eksikliğinden ziyade elimizde olan oyuncuların performansından yola çıkıyorum. Biz 11 kişi sahaya çıkacağız. Dediğim gibi kendi sahamızda, seyircimiz önünde bugüne kadar hep üstün oynayan taraf olduk. Üst mücadele gösterdik. Amacım yine böyle güzel bir oyun ve taraftarlarımıza güzel bir mücadele seyrettirmek. Bunun sonucunda da puanlar kazanmak çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

BALOGH: BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ BİR RAKİP

Botond Balogh ise, "Son Rize maçında benim ve takımın performansı yeterli değildi. Olması gereken ve yapabileceğimizden kötü bir performans sergiledik. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Futbolda her hafta aynı oyuncular oynamıyor. Takım da yalnızca 11 kişiden ibaret değil. İyi performans gösteren, iyi oynayan o hafta şans buluyor. Beşiktaş güçlü bir rakip; dün de Göztepe'ye karşı 4-0'lık galibiyet aldılar. Biz aynı yaklaşım ve mantalite ile devam edeceğiz. Kupa maçında nasıl oynadıysak onlara karşı aynı şekilde oynayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kocaelispor, Selçuk İnan, Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Beşiktaş'a Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asker üniformalarıyla TikTok’ta skandal yayın Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın
Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu
Destici’den Bakırhan’a cevap: Anayasanın 66. maddesi değiştirilemez, konusu bile olamaz Destici'den Bakırhan'a cevap: Anayasanın 66. maddesi değiştirilemez, konusu bile olamaz
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Camide cemaatin üzerine asma tavan parçaları düştü Camide cemaatin üzerine asma tavan parçaları düştü
86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti 86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı İşte maça damga vuran o an Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an
Kütahya’da bir şahıs cadde üzerinde ölü bulundu Kütahya'da bir şahıs cadde üzerinde ölü bulundu

19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Büyük sürpriz Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Büyük sürpriz! Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
18:55
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
44 yıllık gizemli cinayet, sigara izmariti ve DNA teknolojisiyle çözüldü
18:30
Meksika’da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı
18:11
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir
18:10
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
16:45
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 20:02:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor Beşiktaş'a Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.