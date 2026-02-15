Kocaelispor\'dan Gaziantep FK\'ye Farklı Galibiyet

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara (Dk. 84 Muharrem Cinan), Show, Keita (Dk. 80 Samet Yalçın), Linetty, Agyei (Dk. 72 Rivas), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Petkovic (Dk. 45 Serdar Dursun)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu (Dk. 46 Rodrigues), Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Kozlowski, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Melih Kabasakal), Lungoyi, Maxim (Dk. 78 Muhammet Akmelek), Draguş (Dk. 38 Gassama), Bayo
Goller: Dk. 36 Agyei, Dk. 76 Serdar Dursun, Dk. 81 Rivas (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 47 Nazım Sangare (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 52 Kozlowski, Dk. 78 Lungoyi, Dk. 90 Muhammet Akmelek, Dk. 90+4 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 45+3 Petkovic, Dk. 70 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Haidara (Kocaelispor)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
47. dakikada Gaziantep FK, 10 kişi kaldı. Nazım Sangare, savunma arkasına gönderilen pasa hareketlenen Tayfur Bingöl'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
60. dakikada Keita'nın pasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topla buluştu. Kalecinin öne çıktığı gören Tayfur, müsait durumdaki Serdar Dursun'a pas verdi. Serdar'ın yakın mesafeden şutunda, savunmadan seken top kalecide kaldı.
76. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Churlinov'un pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi: 2-0
81. dakikada Kocaelispor bir gol daha buldu. Sol kanatta Churlinov'un yerden ortasında arka direkte Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0
Kocaelispor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
