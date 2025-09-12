Kocaelispor'dan Serdar Dursun Transferi - Son Dakika
Kocaelispor'dan Serdar Dursun Transferi

12.09.2025 10:43  Güncelleme: 14:24
Kocaelispor, forvet oyuncusu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1 YILLIK İMZA

Yeşil-siyahlı kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

EN SON İRAN'DA TOP KOŞTURDU

Son olarak İran takımlarından Persepolis'te oynayan Serdar Dursun, forma giydiği 15 maçta 5 gol kaydetti.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Kocaelispor'dan Serdar Dursun Transferi
