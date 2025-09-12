Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar. Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
Son olarak İran takımlarından Persepolis'te oynayan Serdar Dursun, forma giydiği 15 maçta 5 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'dan Serdar Dursun Transferi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?