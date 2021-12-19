Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, lig sıralamasında üst sıralarda yer alan takımlara karşı verdikleri reaksiyonu, alt sıralardakilere karşı veremediklerini bildirdi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakat futbolculardan sonra inişli ve çıkışlı maçlar oynadıklarını belirterek, bu durumun kendilerine olan güven konusunda sıkıntılar ortaya çıkardığını söyledi.

O nedenle Eyüpspor karşılaşmasının önemli olduğunu ifade eden Akçay, "Sıralamada üzerimizde olan takımlara karşı verdiğimiz reaksiyonu, alttaki takımlara çok fazla veremedik. Bunun farkındayız. Mazeret üretmedik. Hiçbir zaman sonuçları bir yere bağlamadık. Dürüstçe karşınızda olduk. Sorunun parçası olmak yerine sorunu çözmeye çabaladık. Bu maç da öyle maçlardandı. Onurlu duruşumuz oldu. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Akçay, kalelerinde gördükleri golden sonra öz güven kaybı yaşadıklarını dile getirerek, ancak ikinci yarı Kocaelispor'a yakışır bir tepki ve oyun ortaya koyduklarını kaydetti.

Taraftarın büyük bir bölümün takıma sahip çıkarak ikinci yarıdaki başarıda pay sahibi olduğunu aktaran Akçay, deplasmanda karşılaşacakları Adanaspor maçından iyi sonuçla dönmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan da Kocaelispor deplasmanının her zaman zor olduğunu ifade ederek, ilk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

İkinci yarı başında baskı göreceklerini tahmin ettiklerini dile getiren Turan, "O baskıyı kırdık. Oyunun normale döndüğümüz anlarda 2. golü bulabilseydik, net bir pozisyonumuz vardı orada maçı bitirebilirdik ama olmadı. Maçtan önce Kocaeli deplasmanı 1 puan, olabilecek bir şeydi. Maçın hikayesi, maçı bize kazandırmayı getirmişti, bunu başaramadık. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız maçımız var onu kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.