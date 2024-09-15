Kocaelispor, Manisa FK'ya Mağlup

Spor

- Kocaelispor - Manisa FK maçının ardından

Ertuğrul Sağlam: "Taraftarımızı üzdük. Kafayı kaldırıp devam edeceğiz"

Kocaelispor Teknik Direktörü:

"Maçın son bölümünün hiçbir şekilde izahı yok"

Çağdaş Çavuş: "Oyuncularım ikinci yarı Kocaelispor'u sahadan sildi"

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un Manisa FK'ya 2-1 mağlup olduğu, 3 kırmızı kart ve 2 penaltılı maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Trenyol 1.Lig'te milli maç arasının ardından sahasında Manisa FK'yı konuk eden Kocaelispor karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Kocaelispor'un 2. dakikada Appindangoye'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı, Manisa FK'nın ise 18. dakikada Cissokho'nun oyundan atılmasıyla oyuna dengenin geldiği ve uzatma dakikalarında Oğulcan'ın oyundan atılmasıyla Kocaelispor'un 9 kişi tamamladığı maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Ertuğrul Sağlam: "Dengemiz bozuldu"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Geçen hafta oynadığımız, bizim için ve ülke futbolu için talihsiz karşılaşmadan sonra hafta boyunca Kocaelispor olarak şu günü bekliyorduk. Güzel bir mesaj verebilmek, insanlara tekrar Kocaelispor'un gücünü hatırlatmak ve bizi bu yoldan kimsenin alıkoyamayacağını göstermek için güzel bir atmosfer vardı. Maalesef maça başlar başlamaz yine bir kırmızı kartla başladık. Sonrasını aslında iyi götürdük. Oyun dengede giderken sayısal olarak rakibin kırmızı kart görmesiyle dengeyi yakaladık. Sonraki bölüm istediğimiz gibi gitti. Penaltı, gol, yakaladığımız pozisyonlar ile istediğimiz gibi ilk yarıyı tamamladık. İkinci yarının başı da kontrollü gitti. İkinci golü bulabileceğimiz bir atağın bizim kalemizde gol olması sonrasında dengemiz bozuldu. Oyuncu değişiklikleri; yıpranan oyuncularımızın yerine daha diri oyuncu koyalım istedik. Sonrası bizim için iyi olmadı kabul ediyorum. Sonrasında penaltı, sonrasında tırmaladık, çabaladık ama golden sonraki bölümü iyi oynayamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ligin başı, takım olma yolunda daha fazla sorumluluk almamız gerekir. Bunu şansız bir mağlubiyet, yol kazası olarak görüp, kafamızı yukarı kaldırıp, önümüzdeki hafta Çorum maçını kazanıp, burada aynı coşkuyla taraftarımızla buluşmayı umuyorum. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Taraftarımızı üzdük. Futbolda bunlar var. Yapacak bir şey yok. Kafayı yere koymanın bize hiçbir getirisi yok. Eksiklerimizi tespit edip çok çalışacağız" dedi.

"Benim gördüğümü herkes görüyor. Elimizdeki maçı rakibe verdik"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, mağlup duruma düştükten sonra son bölümde oyuncuların oyundan düşme sebebinin, takımda huzursuzluk ya da ekonomik sorun mu olduğuna dair soruya, "Aynı duyguları ben de yaşıyorum. Tabii ki rahatsız etti. Çok basit, gereksiz top kayıpları, takım oyunundan uzak hareketler, takım bütünlüğünü kaybetmemiz bizim için olumsuzluklardı. Bir an önce bu hatalardan dönmeliyiz. Bu maçın son bölümünün hiçbir şekilde izahı yok. Bir gün çok kötü maç oynarsınız, çok kötü dönem yaşarsınız bizim için öyle bir maç oldu. Hiç kendi kalitelerine, isimlerine yakışmayacak hatalar oldu. Burada bu durumdan dolayı birilerini şikayet edecek değilim. Ama benim gördüğümü herkes görüyor. Çok iyi oynayan oyuncu o bölümden sonra çok amatör hatalar yaptı. Maçın o zamana kadar en iyi oyuncusu Pedro topu Oğulcan'a verse ikinci gol olacak. Gereksiz top kaybı, penaltıya sebebiyet verdi. Bunları ortaya koyup da şu sebepten oldu demek doğru değil. Kötü bir yarım saat geçirdik. Elimizdeki maçı rakibe verdik. Hataları ve eksikleri tespit edeceğiz, iyi ve kaliteli futbolcuların yapmaması gereken hataları yaptık, yapılmamasını konuşacağız" diye konuştu.

"Bu kadar kolay kırmızı kart görmememiz gerekiyor"

2 maçta 4 kırmızı kart görülmesi, Beridze ve Caner Osmanpaşa'nın performansıyla ilgili olarak da Sağlam, "Bu haftaki kırmızı kartlarla alakalı; Harun'un ve Oğulcan'ın pozisyonunu görmedim. Tam seyretmeden kırmızı kartlar doğru ya da yanlış demek istemiyorum. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Eksik kalmak dengemizi ve oyun düzenimizi bozuyor. Sonraki haftalar adına olumsuzluk oluşturuyor. Bu kadar kolay kırmızı kart yemememiz gerekiyor. Caner takıma sonradan katıldı. 1 aydır bizimle beraber, çok da iyi çalıştı. Bir yerden de başlamak gerekiyor. Bu oyuncuları oynatmamız, maç oynar hale getirmemiz gerekiyor. Bu maç oynatmayı planladık. Uzun zamandır maç oynamayan oyuncunun 90 dakikayı istediğimiz şekilde çıkarması kolay değil. Çok da kötü maç çıkardığını söyleyemem. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun yaptığı toplantı sonunda Beridze'nin takımda kalmasına karar verdi. Bizim oyuncumuz. Görmemezlikten gelemeyiz. Karar verdik ve bu hafta Beridze'yi oynattık. Rakip defansı çözebileceği niyetiyle oyuna soktuk. Çok fazla şey yapmak, taraftara kendini kabul ettirmek istiyor. Fazla şey yapma baskısıyla yanlış şeyler yapabiliyor. Bunu da konuşacağız. Oyuncu değişiklikleri ve sonrası, bugün istediğimiz gibi olmadı" şeklinde konuştu.

"Bu takım bu maçı unutturacak galibiyetler hediye eder"

4 maça bakıyorum. Amed maçını da işin içine katıyorum. Oynanan 5 oyunda kısa bir dönem için takımda otorite sorunu olduğunu söylemek haksızlık olur. Katılmıyorum. Mendes tecrübeli, oyuncu karakteriyle de herkese örnek gösterebileceğimiz kişiliktir. Kaçırdığı karşı karşıya pozisyonun ve penaltının etkisiyle yaptığı bir şey. O tecrübede bir oyuncunun böyle bir sarı kart görmesi kabul edilebilir değil. Otorite sorunu olduğunu söylemek de mümkün değil. Mendes öyle bir şey yapacak son oyuncu. Onları hak etmedikleri kadar eleştirerek onların da motivasyonunu bozmamak lazım. Kötü bir mağlubiyet aldık ama ligin daha başı. Bu takım gider Çorum'u yener, yeniden zirve yarışının üst basamaklarında sonraki iç saha maçlarında taraftarına bu maçı unutturacak galibiyet hediye eder" sözlerini kaydetti.

Çağdaş Çavuş: "Taraftarın alkışlaması bizi onura etti"

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş maç değerlendirmesinde, "Sezona başlarken kulübümüzün yaşadığı zorluklarla beraber güzel hikaye oluşturmaya çalışmıştık. Bu hikayeyi yazabilmek adına oyuncu grubu da bana çok inanmıştı. Sonuçlarını almaya başlıyoruz Umut ediyorum ki bu devam edecek. Maç önünde Kocaelispor büyük bir camia, şampiyonluk hedefi var. Oyunun nerelerinde dezavantajları var, hangi yönünde avantajları var onlara iyi çalıştık. İçerde çok genç oyuncu grubu var. Atmosferin etkisiyle istediğimiz dominantlıkta başlayamadık. Sonrasında çok çabuk oyuna dahil oldular. Rakibi eksiltme ve üçüncü bölge oyunları çok güzel başlangıç yaptı. İlk yarı biterken yediğimiz gol ikinci devre nasıl oynayacağımızı konuştuk. Bu tür maçlarda oyuncular atmosferden etkilenmeden mücadele koymak gerekiyordu, ikinci devre bunu çok iyi yaptık. İlk devre yapamadığımız aksiyonlarımız çok güçlendi. Bununla beraber hareketliliğimiz arttı. 3. bölgede oyunu bitirme aksiyonlarını da iyi yaptık sonuç aldık. Oyuncu grubumu çok tebrik ediyorum. Zor şartlarda başlayıp bu reaksiyonu göstermek kolay değil. Bunu devam ettireceğiz. Bir deplasmanda, güçlü bir rakibe karşı galip gelmek çok değerli. Ama bunun değerli olabilmesi için bundan sonraki maçlar çok önemli. Aynı konsantrasyonla hazırlanmaya devam edeceğiz. Benim adıma ve oyuncu grubum adına güzel bir hikaye yazarız umut ediyorum. Maç sonunda taraftara çok teşekkür ediyoruz. Bizi alkışlamaları bizi onura etti. Büyük camialar, büyük taraftarlar ve büyük kulüpler bu şekilde oluşuyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çavuş, belediyeyle yaşanan sorun, devre arası konuşması, İzmit'te yetişen Oktay ve kırmızı kartlar olmasaydı oyunun seyriyle ilgili, "Tesisimizin etrafında çok fazla kazıntı var. Yaşadıklarımız çok net Görüntüler gerçek. Ben ailemle birlikte orada yaşıyorum. Orada gezdiğimde tek kazılmış yer tesisin etrafı. Oyuncu grubumu bu durumdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bizim asıl işimiz yeşil sahanın içi. Buraya konsantre olmaya çalışıyoruz. O olayı çok fazla yaşamadan, doğru şekilde hareket etmek istiyoruz. Yönetimimizle birlikte çok güzel götürüyoruz.

"İkinci yarı Kocaelispor'u sahadan sildiler"

Maçın ikinci devresinde oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen Çavuş, "Maç öncesi çok güzel işlemiştik ama maça öyle başlayamadık. Devre arasında seyirciden etkilenmenin hiçbir gerekliliği olmadığını, hafta içi çalıştıklarımızı saha içinde rahat bir şekilde oynamaları gerektiğini, korkmamaları gerektiğini söyledim. Cesaretle oyunu oynamalarını istedim. İkinci yarı müthiş bir oyun oynadılar. Kocaelispor'u ikinci devre sahadan sildiler. Bu beni kenarda çok keyiflendirdi. Maç önü çalıştığımız, savunmanın arkasında yapılacak aksiyonları çok iyi çalışmıştık. Neticesinde kırmızı kart ve eksilme oldu. Sonra bizde de oldu. Oyuna denge geldi. 11'e 11 olsaydı da biz aynı oyunumuzu oynayacaktık. Değişkenlerin çok fazla olduğu ortama ayak uydurmak önemli. Biz çok iyi ayak uydurduk. Bu durum bize döndü. Değerli bir galibiyet aldık" diyerek sözlerini tamamladı.