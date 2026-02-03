Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Kocaelispor, Skriniar\'ın cezalandırılması için TFF\'ye başvuru yaptı
03.02.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kocaelispor, Skriniar\'ın cezalandırılması için TFF\'ye başvuru yaptı
Haber Videosu

Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın atılan gol sonrası Kocaeli tribünlerine yönelik uygunsuz hareketler yapmasıyla birlikte cezalandırılması için TFF'ye başvuruda bulundu. Öte yandan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, tribünlere uygunsuz hareketlerde bulunan Skriniar'ın ülkeden deport edilmesini talep etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin golünün ardından Milan Skriniar'ın tribünlere dönerek tribünlere yaptığı harekete yeşil-siyahlılardan büyük tepki geldi. Kocaelispor Kulübü, Skriniar'ın ceza alması için harekete geçti.

KOCAELİSPOR'DAN TFF'YE BAŞVURU

Kocaelispor Kulübü, Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Kocaelispor, Skrianiar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

İşte Kocaelispor'un yaptığı açıklama:

"Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur. Lakin bu hareket sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir.

Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir. Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahsa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır.

Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahsa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir. Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vermesi gerektiğini hatırlatırız" denildi.

Kocaelispor, Skrianiar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

'ÜLKEDEN DEPORT EDİLMELİ'

Öte yandan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a ve Kocaeli'de işletmesi olan sarı-lacivertli isimlere seslendi ve Skriniar'ın lisansının feshedilip, ülkeden deport edilmesini istedi.

Milan Skriniar, Recep Durul, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    bu fenerli oyuncularda alışkanlık oldu.daha öncde duran yapmıştı.Ama futbolcuda suç yok federasyon kendine yapılmadıkça fenerlilere ceza vermiyor nasılsa.bu rahatlık var.pascala icardiye çok rahat verilmişti ceza.Bu federasyon şunu diyebilir.asıl magdur su şisesi yiyenlerdir.hiç şaşırmam. 7 7 Yanıtla
  • 513736718yB? 513736718yB?:
    Başı büyük şoku ona rahatlasın Başı büyük derte 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Ayrılık Galatasaray sözleşmesini feshediyor Ayrılık! Galatasaray sözleşmesini feshediyor
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada
Sakarya’da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama Sakarya'da kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama

15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:34:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.