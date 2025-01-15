Kocaelispor, Samet Yalçın ile Anlaştı

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki futbolcu Samet Yalçın ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Yalçın, "Bir an önce formayı giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig takımlarından Bodrum FK'da top koşturan başarılı orta saha Samet Yalçın'ı kadrosuna kattı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törenle Kocaeli ekibi, Samet Yalçın'ı 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

"Kupayı kaldıracağız"

Bu sezon 12'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta forma giyen Yalçın, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kocaelispor camiasına, taraftarına hoş bulduk diyorum. Buraya geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Bir an önce formayı giyip, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İsmet Taşdemir hoca ile uzun süre çalıştık, uzun yıllar birlikte vakit geçirdik. Çok başarılı olduk. Umarım bu başarıyı burada da devam ettirip, sezon sonu mutlu sona ulaşarak, kupayı kaldıracağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ