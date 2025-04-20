Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi

Kocaelispor Süper Lig\'e Yükseldi

Kocaelispor, Boluspor'un galibiyetiyle 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

20.04.2025 18:20
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Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli), – KOCAELİSPOR, dün Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün konuk olduğu Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen yeşil siyahlı ekip, Süper Lig şampiyonluğunu kentte kutlayacak. Öte yandan İzmit'te kurulan dev ekranda yayınlanan maçı taraftar birlikte izledi. Kent, kutlamalar için takımını bekliyor.

1 Lig'in 35'inci haftasında Kocaelispor, dün oynanan Boluspor-Fatih Karagümrük maçında Karagümrük'ün 1-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 4 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı ekip, bugün İstanbul'da Esenler Erokspor'a konuk oldu. 69 puanla ligin zirvesinde bulunan Kocaelispor, burada oynanan maçta 3-1 mağlup oldu.

DEV EKRANDA BİRLİKTE İZLEDİLER

Öte yandan Kocaelispor – Esenler Erokspor maçı için bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmit'te bulunan Kent Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Takımın şampiyonluk otobüsü meydanda yerini alırken taraftarlar ve kent yöneticileri maçı bir arada bayraklar ve formalarla izledi.

Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan Kocaelispor'u taraftarlar, Süper Lig'i kutlamak için İzmit Kent Meydanı'nda bekliyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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