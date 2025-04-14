Kocaelispor'un Maçı Dev Ekrandan Yayınlanacak

Kocaelispor'un bugün Yeni Malatyaspor ile oynanacağı maç, dev ekrandan yayınlanacak. Yeşil-siyah sevdalıları, İzmit Kent Meydanı'nda ellerinde bayrak ve meşalelerle takımlarına destek verecek.

Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda oynanan Bandırma ve Adanaspor maçlarını İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu dev ekrandan yayınlamıştı. İç sahadaki Yeni Malatya maçını da daha önceki haftalarda alınan seyircisiz oynama cezası nedeniyle dev ekrandan yayınlayacak olan Büyükşehir, taraftarın stat atmosferinde maçı izlemesi için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde sürdürülen bu organizasyon, şehrin dört bir yanındaki futbolseverleri tek yürek olmaya davet ediyor. Mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak. - KOCAELİ