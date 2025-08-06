Kocaelispor'un Transfer Sıkıntısı - Son Dakika
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Kocaelispor'un Transfer Sıkıntısı

Kocaelispor\'un Transfer Sıkıntısı
06.08.2025 21:39
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Selçuk İnan, 3 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu ama belki 1 transfer yapabileceklerini belirtti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, çok sıkıntılı bir dönemde olduklarını belirterek, "3 bölgede oyuncu ihtiyacımız var ama belki 1 tane yapacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig ilk haftasında pazartesi akşamı Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdüren Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini ifade eden İnan, "Bugün hep beraberiz, bu kadarız o yüzden çok mutluyum inşallah bu birlikteliğimiz böyle sezonun sonuna kadar başarılarla devam eder. Dün çift antrenman yaptık, bugün de bir antrenmanımız var. Çok iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Fiziksel olarak gerçekten iyi durumdayız. Neredeyse eksiksiz bitirdik. Ufak tefek sıkıntılar dışında. Artık maç haftasındayız. Çok önemli bir maça çıkacağız. Trabzon deplasmanı zor bir deplasman ama Allah'ın izniyle bunun altından kalkacağız" dedi.

"Son maçı güçlü rakiple oynamak istedik. Hoşuma giden çok şey vardı"

Son oynadıkları Al-Wydad maçıyla ilgili soruları yanıtlayan Selçuk İnan, "Çok zorlu bir rakipti. Dünya Kulüpler Kupası'ndaydı, Şampiyonlar Ligi oynuyorlar, Asya'da kendi Uluslar Ligi'nde. Güçlü bir rakip olduğunu biliyorduk. Son maçı da güçlü rakiple oynamak istedik. Bizim için iyi test maçı oldu. Hoşuma giden çok şey vardı. Tabii eksiklerimiz de var. Onları da görme şansımız oldu. Bizim için çok güzel bir maçtı diyebilirim" karşılığını verdi.

"3 oyuncuya ihtiyacımız var ama 1 tane yapabileceğiz gibi görünüyor"

Devam eden transfer sürecine ve harcama limitleriyle ilgili yaşanan sıkıntıları paylaşan Kocaelispor Teknik Direktörü, "Eksiklerimiz var. Başkanımız ve bütün yönetim kurulumuz da burada. Toplantımız vardı, istişare ettik. Eksik bölgelerimiz var. Ben hep açık oldum. Her şeyi size dürüstçe söyleyeceğiz. Sıkıntılarımız tabii ki var. Harcama limitlerimiz var bildiğiniz üzere. Şu anda da çok sıkıntılı bir dönemdeyiz diyebilirim. Aslında 3 tane bölgeye oyuncu ihtiyacımız var ama bu harcama limitlerinden dolayı şu an görünürde belki bir tane yapabileceğiz. Başkanımız, yöneticimiz bu yönde büyük uğraşlar veriyorlar, çalışıyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı da giderip geri kalan 2 bölgeye de oyuncuları bir şekilde getireceğiz inşallah" dedi.

"2 Anadolu kulübünün derbisi gibi olacak"

Futbolculuğunda formasını giydiği Trabzonspor maçıyla ilgili soruları yanıtlayan Selçuk İnan, "Her kulübe oynamamış olsam bile çok saygı duyuyorum. Hele ki oynamış olduğum kulüplere fazlasıyla saygı duyuyorum. Çünkü oranın ekmeğini yedik, çok güzel işler yaptım orada. O yüzden biraz da heyecanlıyım. Ne kadar güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorum ama biz Kocaelispor'uz. Burası çok güçlü bir camia. Nereye gidersek gidelim taraftarlarımız yanımızda olacak. Bence 2 tane güçlü Anadolu takımının bir derbisi gibi olacak, uzun yıllardan sonra bir Trabzon deplasmanında. Çok güzel bir maç olmasını diliyorum. Bunun neticesinde inşallah kazanan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Takımı hiç yalnız bırakmadılar. Onlarla güçlüyüz"

Taraftarın ilgisine değinen ve takıma sahip çıkmaya devam etmelerini isteyen genç teknik adam, "Biraz onlarla konuşma fırsatım oldu. Zaten takımlarını hiç yalnız bırakmadılar. Benim tek istediğim bunu devam ettirmeleri. Biz onlarla güçlüyüz. Bu takım onlarla daha güçlü. Bana göstermiş oldukları teveccüh benim için çok önemli ama benden daha önemlisi oyuncularına, takımlarına sahip çıksınlar. İnşallah hep beraber çok güzel günler göreceğiz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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