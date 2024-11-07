Kocaelispor Vaadi Sınıf Seçimini Kazandırdı

Spor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sınıf başkanlığı seçimine Kocaelispor vaadi damgasını vurdu. Aday öğrencilerden Berat Köksal, "Bana oy verirseniz Kocaelispor maçına götüreceğim" dedi ve seçimi kazandı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul da Berat'ı kutlayıp, öğrencileri davet etti.

Çayırova Alparslan İlkokulu'nda sınıf başkanlığı seçimleri yaşandı. 3-C sınıfında okuyan Berat Köksal da sınıf başkanlığına adaylığını koydu. Adaylar vaatlerini açıkladı, sınıf arkadaşlarından oy istedi. Sporla iç içe büyüyen Berat'ın başkanlık vaadi ise kazanırsa bütün sınıf arkadaşlarını Kocaelispor maçına götürmek oldu. Seçimi Kocaelispor vaadinde bulunan Berat Köksal kazandı. Seçimin ardından sınıfta oldukça eğlenceli ve sempatik anlar yaşandı.

Berat Köksal: "Sözümü tutmak istiyorum"

Sporcu aileden gelen; Darıca Gençlerbirliği ile Gebzespor'da da antrenörlük yapan Iğdır Futbol Kulübü Altyapı Koordinatörü Şükrü Köksal'ın torunu ve antrenör Birol Köksal'ın oğlu olan Berat, "Sınıfımızda başkanlık seçimi oldu. Ben de adaydım. Arkadaşlarıma 'Bana oy verirseniz sizi Kocaelispor maçına götüreceğim' diyerek söz verdim. Sözümü yerine getirmek istiyorum. Şampiyon Kocaelispor" dedi.

Berat Köksal'ın sınıf arkadaşı Can ise "Berat başkanımız 'Bana oy verin, bende sizi Kocaelispor maçına götüreyim' dedi. Ona oy verdim. Şampiyon Kocaelispor" diye konuştu.

Recep Durul: "Onların yürekten sevgisi Kocaelispor camiasını mutlu ediyor"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları maça davet etti. Göreve geldikten sonra Kocaelispor'un gençler ve çocuklar tarafından daha çok sevilmesi için organizasyonlar yapan ve okul ziyaretleriyle futbolcuları öğrencilerle buluşturan Durul, "Kocaelispor ismi, Kocaelispor camiası her yerde güç katıyor. O kardeşimizin sınıf başkanı olmasında da etkili olmuş. Onların yürekten sevgisi, Kocaelispor'u bu kadar çok sevmeleri bizim tarafımızdan da, Kocaelispor camiası tarafından da mutlulukla karşılanıyor. Onlarla iletişim kurar ve maça davet ederiz. Güzel bir şey. Biz de mutlu oluyoruz. Kocaelispor sevgisinin aşılanmasında, tabana, halka yayılmasında etkili davranış. Kendisini hem kutluyoruz hem de onlarla görüşerek maça davet ederiz. Okul yönetimiyle, yetkilileriyle, kendisiyle görüşerek ilk iç saha maçımıza davet ederiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk geliyor. Bütün okulu ve öğretmenleri davet ederiz. Tribün durumuna, kaç kişinin gelip gelmeyeceğine, Passolig kartları var mı yok mu gibi teknik konulara bakalım. Yapmamız gereken ne varsa yaparız" dedi.

24 Kasım'daki maçta ağırlanacaklar

Trendyol 1. Lig'de 22 puanla zirveyi Erzurumspor FK ile paylaşan ve averajla ikinci sırada bulunan Kocaelispor, 13. hafta karşılaşmasını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacak. Bandırmaspor ile 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maça Çayırova Alparslan İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve maça gelmek isteyen okulun diğer öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri davet edilecek. - KOCAELİ