Kocaelispor ve Samsunspor\'un Tarihi Karşılaşması

Kocaelispor ile Samsunspor yıllar sonra kozlarını paylaşacak. 1995 sezonunda Türkiye Kupası çeyrek finalinde iki takım karşı karşıya gelmiş ve o mücadele tarihe geçmişti. Küfürlü tezahürattan dolayı hakem maçı tatil etmiş, ancak TFF hakemi haksız bularak karşılaşmayı tekrar oynatmıştı.

Kupa rövanşında; maç da, hakem de, küfür de tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor sezonun 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Geçmişte tarihe geçen maçlara imza atan iki Anadolu takımı son Süper Lig maçını 22 yıl önce, 2003 yılında oynadı. Tarihlerinde ilk kez 22 Ocak 1967'de 2. Lig maçında Samsun'da karşılaşan iki köklü kulübün tarihe geçen maçı ise 25 Ocak 1995'te yaşandı. İlk kez gece maçının oynandığı İzmit İsmetpaşa Stadı'nda Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş maçında 37 dakikalık oyunun sonunda hakem de, maç da tarihe geçti.

Binlerce kişilik küfür korosu Türkiye'de bir ilke neden oldu

90'lı yıllarda stadyumların dolması ve ateşli taraftarın çoğalmasıyla birlikte tribünlerden kötü tezahüratlar yayılmaya başlandı. Zaman zaman futbolcular ve teknik ekip de küfürlü tezahüratlara karşılık verince gerilimler arttı. Tribünlerden binlerce kişinin koro halde hakeme kötü tezahüratta bulunması olağan hale geldiği günlerde Türk futbolunda bir ilk Kocaelispor – Samsunspor maçında yaşandı. Çift maçlık eleme sistemiyle oynan kupa çeyrek finalinde ikinci maça konuk ekip 2-0'lik ilk maçın avantajıyla başladı. Maçı FIFA kokartlı hakem Serdar Çakman yönetti. Yardımcı olarak Hasan Serdar Çakıroğlu ve Sami Şamar, 4. hakem olarak da Osman Avcı görev aldı.

Kocaelispor 1-0 öndeyken Turan'a kırmızı kart çıktı

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Kocaelispor sahaya; kalede Fahreddin Ömerovic, Osman Çakır, Halil İbrahim Kara, Mirko Mirkovic, Turan Uzun, Roman Dabrowski (Kaan Dobra), Evren Nuri Turhan, Nuri Çolak, İlhan Özer, Faruk Yiğit ve Ergun Kula ile çıktı. 3 farklı skora ihtiyacı olan Kocaelispor maçın 3. dakikasında Kocaelispor, Kaan Dobra ile topu ağlara bıraktı (1-0). Yaklaşık 20 bin taraftarın tek yürek olduğu sırada hakem Serdar Çakman 37. dakikada Turan Uzun için kırmızı kartına uzandı. Karardan memnun olmayan binlerce Kocaelispor taraftarı hep bir ağızdan hakeme küfür etmeye başladı.

Kötü tezahürata dayanamayan hakem soyunma odasına gitti

Bitmeyen kötü tezahüratın etkisinde kalan hakem Serdar Çakman önce soyunma odasına yöneldi, sonra tüm ikna çabalarına rağmen 37. dakikada maçı bitirdi. Stadyumu dolduran taraftar, hakeme daha fazla öfkelenerek çirkin tezahüratın dozajını artırdı. Eş zamanlı olarak yöneticiler hakemin maçı devam ettirmesi için uğraş verdi. Üst düzey güvenlik önemleri alınmasına rağmen Serdar Çakman sahaya geri dönmedi. Gözde hakemlerden Çakman futbolun çirkin görüntüleri hak etmediğini belirtip maçın bitirilmesinden yana tavrını korudu. Daha önce emsali olmayan bu karar, stadyumda şok dalgası oluştururken, ekranları başındaki milyonları da şaşkına çevirdi.

TFF hakemi haksız buldu, maçı yeniden oynattı

Türk futbolunda ilk yaşanıyordu. Küfür yüzünden bir müsabaka ilk kez tatil ediliyordu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sadece saha olaylarına ceza veriyor, tribünlerin koro halde çirkin tezahüratına yaptırım uygulanamıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakem kararını hatalı bulup maçın yeniden oynanmasına karar verdi. 36. dakikada tatil edilen maç 15 Şubat'ta hakem Sabri Çelik'in yönetiminde seyircisiz olarak yeniden oynandı ve golsüz sona erdi. Hakem Serdar Çakman ise maçın tekrar edilmesi yönündeki kararı nedeniyle TFF'ye tepki olarak 38 yaşında düdüğünü astı. Uzun süre ülke gündemini meşgul eden olayın ardından küfürlü tezahüratlara karşı tribün kapatmaya varan sert tedbirler alınarak uygulamaya koyuldu. - KOCAELİ