Köln ile 1-1 berabere kalan Eintracht Frankfurt, ligde 6'ıncı maçta da galibiyet alamadı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, sahasında Köln ile 1-1 beraber kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 6. haftasında Deutsche Bank Park'ta Köln'ü konuk etti.

Köln, 14. dakikada Ellyes Skhiri'nin golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Eintracht Frankfurt bu gole 45+6. dakikada Rafael Borre'nin golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İki takımın ikinci yarıda gol bulamadığı karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sezon galibiyeti bulunmayan Frankfurt puanını 5'e yükseltirken, Köln'ün 9 puanı bulunuyor.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig sahasında Hertha Berlin'i 6-0, Bayer Leverkusen sahasında Mainz 05'i 1-0, Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 3-1 ve Union Berlin sahasında Bielefeld'i 1-0 mağlup etti.