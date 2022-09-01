Genç atlet İsmail Nezir'in hedefi, Dünya Şampiyonası'nda finale kalmak - Son Dakika
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Genç atlet İsmail Nezir'in hedefi, Dünya Şampiyonası'nda finale kalmak

01.09.2022 11:15
Genç atlet İsmail Nezir'in hedefi, Dünya Şampiyonası'nda finale kalmak

Kolombiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan İzmirli milli atlet İsmail Nezir, 2023 Dünya Şampiyonası'nda final koşma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kolombiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan İzmirli milli atlet İsmail Nezir, 2023 Dünya Şampiyonası'nda final koşma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda spora başlayan İsmail Nezir, 4 yıl önce Galatasaray Kulübü altyapısına seçildi.

Altetizmde kısa sürede büyük gelişim gösteren sporcu, Kolombiya'da 1-6 Ağustos'ta düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışlarında 48.84'lük dereceyle altın madalya kazanarak dikkat çekti.

Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altına inen Yasmani Copello'dan sonra ikinci isim olmayı da başardı.

Başarılı atlet, son olarak Bursa'da 28-29 Ağustos'ta düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Ligi'nde 400 metre ve 400 metre engelli yarışlarında birinci oldu.

Çalışmalarını antrenör Güner Güngör ile İzmir'deki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde sürdüren Nezir, aynı başarısını büyüklerde de sürdürmek istediğini ifade etti.

Nezir: "

Nezir, AA muhabirine, atletizmin çok zor ve emek isteyen bir spor olduğunu, gelişiminde kulübü Galatasaray'ın büyük katkısı olduğunu belirtti.

Bu yıl sezonu Almanya'da gerçekleştirilen 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'yla tamamladığını, yarı finalde elenmesine rağmen dünyaca ünlü atletlerle yarışmanın onurunu yaşadığını anlatan Nezir, "Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası var. Büyükler Dünya Şampiyonası'na gitmeyi ve orada final koşmayı istiyorum. Büyüklerde ilk 8'in içinde yer almak çok onur verici, mutluluk verici olur. Bu Türkiye adına da çok güzel bir şey olur. Çünkü ben Türkiye'nin yetiştirdiği, Galatasaray'ın yetiştirdiği bir sporcuyum." ifadelerini kullandı.

Güngör: "Esas hedef Paris"

Milli sporcunun antrenörü Güner Güngör, bu yılki hedefleri olan gençler dünya şampiyonluğuna ulaştıklarını söyledi.

Gelecek yıl ise kendilerini 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası organizasyonlarının beklediğini aktaran Güngör, "Öbür yıl da Paris Olimpiyatları var. Esas hedef Paris." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç atlet İsmail Nezir'in hedefi, Dünya Şampiyonası'nda finale kalmak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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