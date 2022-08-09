Batmanlı Dünya şampiyonu atletler ve antrenörleri tam altınla ödüllendirildi - Son Dakika
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Batmanlı Dünya şampiyonu atletler ve antrenörleri tam altınla ödüllendirildi

09.08.2022 15:49
Batmanlı Dünya şampiyonu atletler ve antrenörleri tam altınla ödüllendirildi

KOLOMBİYA'nın Cali kentinde 170 ülkeden bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya U-20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Batmanlı sporculardan Mazlum Demir kategorisinde dünya şampiyonu olurken, Hayrettin yıldız dünya üçüncüsü oldu.

KOLOMBİYA'nın Cali kentinde 170 ülkeden bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya U-20 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Batmanlı sporculardan Mazlum Demir kategorisinde dünya şampiyonu olurken, Hayrettin yıldız dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonlar ve antrenörleri tam altınla ödüllendirildi.

Batmanlı Hayrettin Yıldız ve Mazlum Demir, 170 ülkeden bin 500 sporcunun mücadele ettiği U-20 Atletizm Dünya Şampiyonası 10 bin metre yürüyüş kategorisinde Kolombiya'nın Cali kentinde mücadele etti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Altyapı Takımları Atletizm sporcuları Mazlum Demir, 42.36.02 derecesiyle Dünya Şampiyonu olurken, Hayrettin Yıldız Dünya üçüncüsü olmayı başardı. Dün akşam saatlerinde memleketlerine dönen Yıldız ve Demir ile antrenörleri, TPAO Altyapı Tesisleri'nde düzenlenen törenle ağırlandı. TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, derece yapan atletler ile antrenörleri tam altınla ödüllendirdi.

'EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDILAR, ÜLKEMİZİ GURURLA TEMSİL ETTİLER'Törende konuşan TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, sporculardan birinin Dünya birincisi, birinin de Dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Demir, "Atletizm tarihinde Dünya şampiyonasında ilk defa aynı anda kürsüye iki sporcu çıkarmış olduk. Bu bizi çok mutlu etti, sporcularımızı ve emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum. Emeklerinin karşılığını aldılar, ülkemizi gururla temsil ettiler" dedi.'BANA GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEDİM'10 bin metre yürüyüşte Dünya Şampiyonu olan Mazlum Demir ise, Dünya şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu aktardı. Demir, "Bana güvenenleri mahcup etmedim. Yarışmadan önce üç aylık bir kampımız vardı. Kampın ardından Dünya Şampiyonası'na katıldım. Antrenörüm Sadullah Ergün'e bana verdiği destekler için çok teşekkür ederim" diye konuştu.'AİLEME BU MUTLULUĞU YAŞATTIĞIM İÇİN BAMBAŞKA DUYGULAR İÇİNDEYİM'Daha sonra konuşan Dünya üçüncüsü Hayrettin Yıldız da, mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Yıldız, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Aileme bu mutluluğu yaşattığım için bambaşka duygular içindeyim. Başta kulüp başkanlarımız, federasyon yöneticileri ve bana verdikleri destekleri için Ümit Kemal Pişkin ile Sadullah Ergün hocalarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar ve antrenörleri daha sonra hatıra fotoğrafı çekti.

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Kaynak: DHA

Mazlum Demir, Kolombiya, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batmanlı Dünya şampiyonu atletler ve antrenörleri tam altınla ödüllendirildi - Son Dakika

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