Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi

İstanbul'da yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Engin Akkaya'nın hayatı, 15 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra tamamen değişti. Komaya girmeden önce koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Akkaya, komadan hayata döndükten sonra ise Fenerbahçe'ye gönül verdiğini söyledi.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Star Ana Haber'e açıklamalarda bulunan Engin Akkaya, "35 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata geri döndüm. Hayata geri dönünce de hayatım komple değişti bu sefer. Galatasaraylı olarak girdim, Fenerbahçeli olarak çıktım." dedi.

"ARTIK FENERBAHÇELİYİM"

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığında ağladığını söyleyen Akkaya, "Sevinçlerimi abarttığımı çok söylerler. Beyin kanaması geçirdiğim günden beri Fenerbahçeliyim. Çok fanatik değilim ama takım sorulduğunda 'Fenerbahçeliyim' diyorum. " ifadelerini kullandı.

"KAHKAHA VE GÖZYAŞI YOK"

Komadan çıktıktan sonra kahkaha atmayı ve gözyaşı dökmeyi unutan Akkaya, "Kahkaha ve gözyaşı yok. İbrahim Tatlıses uzun hava çekerken ağlıyordum eskiden. İçimde yaşıyorum tabi. Cem Yılmaz bile güldüremedi beni." şeklinde konuştu.