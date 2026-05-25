Konferans Ligi Finali: Glasner ve Perez Kapışacak
Konferans Ligi Finali: Glasner ve Perez Kapışacak

25.05.2026 11:22
Crystal Palace ile Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşarak tarih yazıyor.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano'nun teknik direktörleri Oliver Glasner ile Inigo Perez, UEFA Konferans Ligi finalinde kozlarını paylaşacak.

Almanya'nın Leipzig kentinde 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak finalde Crystal Palace ile Rayo Vallecano, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Avrupa kupalarında ikinci kez mücadele eden İngiliz ekibi, Avusturyalı teknik adam Glasner ile tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor. 51 yaşındaki teknik direktör, Crystal Palace ile Federasyon Kupası (FA Cup) ve Süper Kupa (FA Community Shield) şampiyonlukları yaşadı.

İspanyol temsilcisi ise rakibi gibi ülke dışında ikinci defa performans gösteriyor. 2,5 sezondur takımın başında yer alan Inigo Perez, tarihi bir başarıya imza atarak Rayo Vallecano'yu kupa finaline taşıdı.

İki teknik adam, aynı dönemde göreve başladı

Crystal Palace ile Rayo Vallecano'nun teknik direktörleri, görevlerine 6 günlük arayla başladı.

İspanyol ekibinde Inigo Perez 14 Şubat 2024'te, İngiliz temsilcisinde ise Oliver Glasner 20 Şubat 2024 tarihinde göreve getirildi.

Kulüplerinde yaklaşık 2,5 sezondur görev yapan iki teknik adam, istikrarlı gidişatlarını finalle taçlandırdı.

Glasner, Crystal Palace ile tarih yazıyor

İngiliz temsilcisi, teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor.

Avrupa kupalarına yoğunlaştığı dönemde Premier Lig'i 15. sırada noktalayan Crystal Palace, Glasner ile geçen sezon Manchester City'yi yenerek Federasyon Kupası'nı (FA Cup), 2025-2026'da ise Liverpool'u mağlup ederek Süper Kupa'yı (FA Community Shield) kazandı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele eden Crystal Palace'ta dikkatleri üzerine çeken Avusturyalı çalıştırıcı, daha önce Eintracht Frankfurt ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya rakip olacak tecrübeli teknik adam, kendisinin ikinci, kulübünün ise ilk Avrupa zaferinin peşinde olacak.

Inigo Perez'in ilk finali

İspanyol ekibinin çalıştırıcısı Inigo Perez, ilk teknik direktörlük deneyiminde Rayo Vallecano ile büyük başarı elde etti.

LaLiga'da son iki sezonu takımıyla 8. sırada noktalayan ve UEFA Konferans Ligi'nde de rakiplerini tek tek eleyen 38 yaşındaki teknik adam, kulübüne Crystal Palace karşısında Avrupa kupalarında tarihinin ilk finalini yaşatacak.

Şubat 2024'te başladığı görevinden önce kulüpte yardımcı antrenörlük yapan Perez, Rayo Vallecano ile ilk deneyiminde çıktığı finalde kupayı kazanmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
