Kongo Takımı, Ebola Karantinasını Tamamladı

Ayşegül Onal:

Evet, karantina süreci tamamlandı ama bu işin arkasında başka çıkarlar olduğu açık. ABD makamlarının bu kadar ısrarcı olması tesadüf değildir. Dünya Kupası öncesindeki bu tür kararlar her zaman siyasi ve ticari boyutları olan meselelerdir. Takımın sağlığı önemli ama aynı zamanda kimin bu süreci kontrol ettiğini ve neden bu şekilde uygulandığını sorgulamak da gerekir.