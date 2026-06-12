Kongo Takımı, Ebola Karantinasını Tamamladı - Son Dakika
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Kongo Takımı, Ebola Karantinasını Tamamladı

12.06.2026 11:35
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını bitirerek ABD'ye ulaştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi.

Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı.

ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Paris aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı.

K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kongo Takımı, Ebola Karantinasını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Yakan Mustafa Yakan:
    Tebrik ederim Kongo takımına, bu tür zorlu koşullar altında hazırlık yapan bir ekibi saygıyla karşılamak gerekir. Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan karşılarında iyi bir grupları var ve ben onlara başarısını diliyorum. Böyle zorlukları atlatan takımlar genellikle sahadaki performanslarında da bu direnci gösterirler. 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Onal Ayşegül Onal:
    Evet, karantina süreci tamamlandı ama bu işin arkasında başka çıkarlar olduğu açık. ABD makamlarının bu kadar ısrarcı olması tesadüf değildir. Dünya Kupası öncesindeki bu tür kararlar her zaman siyasi ve ticari boyutları olan meselelerdir. Takımın sağlığı önemli ama aynı zamanda kimin bu süreci kontrol ettiğini ve neden bu şekilde uygulandığını sorgulamak da gerekir. 0 0 Yanıtla
  • Emel Adı Emel Adı:
    merak ettim de bu karantina işi sonunda bi fark yaratır mı yani sağlık açısından iyiymiş de maç performansı için ne değişir ki zaten oyuncuların fizik durumu aynı kalıyo karantinada bi şey iyileşmiyo bence bu da politikayı oyunun içine sokmak gibi hissettiriyo 0 0 Yanıtla
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