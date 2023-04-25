Konuşurken sesi titreyen Arda Güler, sarı-lacivertlilerin yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftada taraftarı önünde 2 puan bıraktı.

ARDA DAMGA VURDU

18 yaşındaki Arda Güler, attığı 2 şık golle maça damga vurdu. Genç yetenek, maçın son bölümünde de oyundan alındı. Karşılaşma sonrası açıklamaya çıkan ilk isim de Arda oldu.

"GÜCÜMÜZ KALMADI"

Duygu dolu açıklamalar yapan Arda, taraftarın yüreğine dokundu. Genç futbolcu, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek bir gücümüz de kalmadı artık. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olurdu ama hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz" dedi.