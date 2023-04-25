Konuşurken sesi titreyen Arda Güler, sarı-lacivertlilerin yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı - Son Dakika
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Konuşurken sesi titreyen Arda Güler, sarı-lacivertlilerin yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı

25.04.2023 18:21

İstanbulspor maçında 2 gol atmasına rağmen 3-3 berabere biten maçın ardından Arda Güler, karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşadı. Taraftar, Fenerbahçe adına özür dileyen ve duygusal bir halde gözüken Arda'yı yüreğine bastı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftada taraftarı önünde 2 puan bıraktı.

ARDA DAMGA VURDU

18 yaşındaki Arda Güler, attığı 2 şık golle maça damga vurdu. Genç yetenek, maçın son bölümünde de oyundan alındı. Karşılaşma sonrası açıklamaya çıkan ilk isim de Arda oldu.

Sesi titreyen Arda Güler'in sözleri taraftarın yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı

"GÜCÜMÜZ KALMADI"

Duygu dolu açıklamalar yapan Arda, taraftarın yüreğine dokundu. Genç futbolcu, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek bir gücümüz de kalmadı artık. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olurdu ama hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Talip Konyali: Ben bir GS liyim ...arda türkiyede çok daha iyi şeyler başaracak...ama sabırla ve azimle çalışırsa..Türk futboluda sonuna kadar destek vermeli..ardalar yetiştirmeli.. Cevap Yaz 62 3 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Fenerbahçe de birinci sorun teknik direktör ikincide kaleci Cevap Yaz 62 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Konuşurken sesi titreyen Arda Güler, sarı-lacivertlilerin yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konuşurken sesi titreyen Arda Güler, sarı-lacivertlilerin yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı - Son Dakika
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