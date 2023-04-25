Konuşurken sesi titreyen Arda Güler, sarı-lacivertlilerin yüreğine dokundu: Gücümüz kalmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftada taraftarı önünde 2 puan bıraktı.
18 yaşındaki Arda Güler, attığı 2 şık golle maça damga vurdu. Genç yetenek, maçın son bölümünde de oyundan alındı. Karşılaşma sonrası açıklamaya çıkan ilk isim de Arda oldu.
Duygu dolu açıklamalar yapan Arda, taraftarın yüreğine dokundu. Genç futbolcu, "Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek bir gücümüz de kalmadı artık. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olurdu ama hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz" dedi.
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