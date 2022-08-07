Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı - Son Dakika
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Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı

07.08.2022 15:52
Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı

Konya'da 56 ülkeden 4 binden fazlı sporcunun katılımıyla gerçekleşen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları heyecanı yaşanıyor.

Konya'da 56 ülkeden 4 binden fazlı sporcunun katılımıyla gerçekleşen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları heyecanı yaşanıyor. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında bugün bisiklet, masa tenisi, hentbol ve yüzme branşlarındaki sporcular bugün ter döktü.

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı 9 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Sporcular; atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk para-yüzme gibi dallarda yarışacak.

Açılış öncesi bazı branşlarda yarışlar 5 ağustostan itibaren başladı. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında bugün  pist bisikleti, hentbol, masa tenisi ve yüzme branşlarında yarışlar gerçekleşti.


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A Milli Kadın Hentbol Takımı galibiyetle başladı A Milli Kadın Hentbol Takımı galibiyetle başladı 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: DHA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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