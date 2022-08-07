Açılış öncesi bazı branşlarda yarışlar 5 ağustostan itibaren başladı. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında bugün pist bisikleti, hentbol, masa tenisi ve yüzme branşlarında yarışlar gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konya'da İslami Dayanışma Oyunları heyecanı - Son Dakika

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