Dört oyuncuya milli davet - Son Dakika
Üye Girişi

Dört oyuncuya milli davet

31.07.2022 11:05
Dört oyuncuya milli davet

Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı aday kadrosunda Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nden dört oyuncu yer aldı.

Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı aday kadrosunda Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nden dört oyuncu yer aldı.

İslam İş Birliği Teşkilatı'na üye ülkelerin katılımı ile dört yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bu yıl Konya'da gerçekleştirilecek. 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı da yer alacak. A grubunda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile mücadele edecek olan Milli Takım'ın aday kadrosuna Konyaaltı Belediyespor'dan Bilge Nur Öztürk, Elif Sıla Aydın, Cansu Akalın ve tecrübeli oyuncu Yasemin Şahin davet edildi.

Mavi kelebekler daha güçlü

Önümüzdeki sezon dört kulvarda şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alacak olan takımından dört oyuncunun Milli Takım'a davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her geçen yıl kadro derinliğini artırdıklarını kaydetti. Özellikle takıma yeni katılan oyuncuların Milli Takım'a çağrılmalarının, kadro kalitelerini artırdıklarının bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Esen, "Geçtiğimiz iki yıl Süper Lig'de iyi işler yaptık ama Konyaaltı daha iyilerini hak ediyor. İnşallah bu sezon çok daha iyi işler yapacağız ve Konyaaltı'na layık olduğu başarılar kazandıracağız. Milli Takım'a davet edilen oyuncularımızı kutluyor, başarılı bir turnuva geçirmelerini diliyorum" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın Seydişehir'de seyir halindeki tırda yangın ÖLDÜRÜLEN ZEHRA'NIN BABASI: BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR, ÖNCESİNDE ÇOK DÖVMÜŞLER ÖLDÜRÜLEN ZEHRA'NIN BABASI: BALTA YA DA SATIRLA VURMUŞLAR, ÖNCESİNDE ÇOK DÖVMÜŞLER
Kaynak: İHA

Konyaaltı, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dört oyuncuya milli davet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: Dört oyuncuya milli davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement