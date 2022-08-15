Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu - Son Dakika
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Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu

15.08.2022 15:48
Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu.

Konya'da devam eden 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda Para Masa Tenisi takım şampiyonları belli oldu. Kadınlar kategori 9-10, erkekler kategori 4, erkekler kategori 5'te yapılan maçların ardından 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu.

Kadınlar Kategori 9-10'da Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş'ten oluşan Türkiye, rakiplerine set vermeden şampiyon olurken; İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan ise bronz madalya kazandı.

Erkekler kategori 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan Türkiye Para Masa Tenisi takımı şampiyon oldu. Bu kategoride İran gümüş madalya kazanırken; Pakistan ile Özbekistan takımları bronz madalyanın sahibi oldu.Erkekler kategori 5'te de altın madalya Türkiye'nin oldu. Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım Türkiye, bütün maçlarını kazanarak şampiyon olurken; İran gümüş, Filistin de bronz madalya kazandı.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Para Masa Tenisi'nde 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu - Son Dakika
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