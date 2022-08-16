5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

16.08.2022 13:03
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 28 madalya kazanan Türkiye Halter Milli Takımı, üçüncü oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 28 madalya kazanan Türkiye Halter Milli Takımı, üçüncü oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular beş gün süren halter müsabakalarda 11 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı.

Takım sıralamasında 24 ülke arasında üçüncü olan milliler, ayrıca 8 kez oyunlar rekoru kırdı.

Oyunlarda halter branşında takım birinciliğini Özbekistan, ikinciliğini ise Endonezya elde etti. 24 ülkeden 59 kadın ve 89 erkek sporcunun katıldığı müsabakalarda toplam 37 oyunlar rekoru kırıldı.

Dünya Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Jalood ve halter branşında önde gelen ülkelerin federasyon başkanları da müsabakaları takip etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, müsabakaların sorunsuz geçtiğini belirterek, "Konya'da güzel bir yarışmayı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem organizasyon hem de sporcularımızın elde ettiği sonuçlar bizleri gururlandırdı. Bizlere destek olan Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun en iyi şekilde geçmesinde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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