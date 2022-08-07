5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Türkiye 'nin ilk veledromu olan Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen yarışmalarda kadınlarda iki Özbekistan sporcusu arasında altın madalya için büyük bir çekişme yaşandı. Olga Zabelinskaya 58 puan toplayarak şampiyon olurken, 53 puanda kalan vatandaşı Yanina Kuskova da gümüş madalya kazandı. Kazakistan 'dan Svetlana Pachshenko ise 14 puanla bronz madalyayı hak etti.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri madalya kazandı - Son Dakika

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