Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri madalya kazandı

07.08.2022 17:49
Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri madalya kazandı

KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün düzenlenen pist bisikleti yarışlarında kadınlarda Özbekistan, erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri altın madalya kazandı.

KONYA'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bugün düzenlenen pist bisikleti yarışlarında kadınlarda Özbekistan, erkeklerde ise Birleşik Arap Emirlikleri altın madalya kazandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Türkiye'nin ilk veledromu olan Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen yarışmalarda kadınlarda iki Özbekistan sporcusu arasında altın madalya için büyük bir çekişme yaşandı. Olga Zabelinskaya 58 puan toplayarak şampiyon olurken, 53 puanda kalan vatandaşı Yanina Kuskova da gümüş madalya kazandı. Kazakistan'dan Svetlana Pachshenko ise 14 puanla bronz madalyayı hak etti.

Pist Bisikleti Erkekler Puan Yarışında da altın madalya Birleşik Arap Emirlikleri'nin oldu. 38 puan toplayan Yousif Alhammadi şampiyon olurken, İran'dan Behnam Ariyan 16 puanla gümüş madalya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori de aynı puanla üçüncü oldu.

YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eylülde Şanghay Beşlisi Özbekistan'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eylülde Şanghay Beşlisi Özbekistan'da toplanacak.
Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
16:54 Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj geldi: Sürecin en çalışkan neferi olacağım
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 17:49:26. #1.13#
SON DAKİKA: Pist bisikletinde, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement