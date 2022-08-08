5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

08.08.2022 23:31
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Alper Hamurcu, millilerin performansından memnun olduğunu belirtti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup eden Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Alper Hamurcu, millilerin performansından memnun olduğunu belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alper Hamurcu, milli sporcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Özbekistan Milli Takımı'nı görünen kısıtlı imkanları ve oyuncu rotasyonuna göre ülkelerini böyle bir organizasyonda temsil ettikleri için yürekten tebrik ediyorum. Maç öncesinde rakibimiz hakkında kısıtlı veri olması açıkçası bizim için en büyük problemlerden birisiydi. Hiçbir veri olmaksızın çıkmış olduğumuz maçta oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan gayet memnunum. Önümüzde 3 günlük bir aramız var. Bu arayı en verimli şekilde değerlendirip İran maçına hazır bir şekilde çıkmak şu andaki en büyük önceliğimiz olacak."

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Kaynak: AA

Özbekistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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