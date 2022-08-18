5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

18.08.2022 19:40
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli karateciler 5 madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli karateciler 5 madalya aldı.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen karate müsabakalarında Türk sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha elde etti.

Kadınlar kata bireyselde Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Karate Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazandı.

Kadınlar kumite 61 kiloda Gülbahar Gözütok, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş, 68 kiloda ise Eda Eltemur bronz madalyaya uzandı.

Milli karateciler organizasyonu 4'ü altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı.

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Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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