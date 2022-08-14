5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

14.08.2022 22:00
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme branşının ikinci gününde milli sporcular 11 madalya elde etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme branşının ikinci gününde milli sporcular 11 madalya elde etti.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yüzme yarışlarının ikinci gününde Türk yüzücüler 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya aldı.

Kadınlar 100 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova 1.01.47'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Sudem Denizli de 1.02.61'lik zamanıyla gümüş madalya kazandı.

Erkekler 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir 2.11.92'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Demirkan Demir de 2.12.0'le gümüş madalyayı boynuna taktı.

Erkekler bin 500 metre serbestte ilk iki sıra yine Türk sporcuların oldu. Mert Kılavuz 15.31.12'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan ise 15.54.33'lük zamanıyla gümüş madalya aldı.

Kadınlarda Ecem Dönmez, Deniz Ertan, Merve Tuncel ve Beril Böcekler'den oluşan milli takım 4x200 metre serbest bayrak yarışında 8.20.60'lık zamanla altın madalyaya uzandı.

Erkekler 200 metre bireysel karışık finalinde Sanberk Yiğit Oktar 2.01.87'lik derecesiyle gümüş, Berke Saka ise 2.02.35'le bronz madalya elde etti.

Erkekler 100 metre kelebekte Ümit Can Güreş 53.45'lik zamanıyla gümüş, kadınlar 50 metre kelebekte ise Aleyna Özkan 27.42'lik zamanıyla bronz madalya kazandı.

Yüzme yarışlarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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