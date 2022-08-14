Erkekler bin 500 metre serbestte ilk iki sıra yine Türk sporcuların oldu. Mert Kılavuz 15.31.12'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan ise 15.54.33'lük zamanıyla gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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