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Konya'da Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı

Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, seremoni programıyla başladı. Şampiyonaya 65 ilden 570 kulübe bağlı 3 bin 800 sporcu katılıyor.

Konya\'da Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı
26.12.2023 - 22:27,
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- Konya'da Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı

KONYA - Konya'da Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, düzenlenen seremoni programıyla başladı.

Konya'da 26-29 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, düzenlenen seremoni ile başladı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan şampiyonaya, 65 ilden 570 kulübe bağlı 3 bin 800 sporcu katılacak. 4 gün sürecek şampiyona, kulüpler kategorisinde en geniş katımlı Türkiye şampiyonası olarak tarihe geçecek.

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "2023 yılının son büyük spor organizasyonu olan Türkiye Büyükler Tekvando açılış seremonisine hoş geldiniz. Konyamızda 4 gün boyunca 65 ilden 570 kulübe bağlı yaklaşık 3 bin 800 sporcu bu şampiyonada mücadele edecek. Konyamız kulüpler bazında tarihin en çok katılımlı şampiyonasına şahitlik ediyor. Çok kısa 2023 yılındaki başarılarımızı anlatmadan önce bu gün burada bu şampiyonayı düzenlememizin asıl sahibi, vatanımızın koruyucu Mehmetçiklerimizi anmak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılının kutladığı 2023 yılında Türkiye Tekvando Federasyonu olarak tarihi başarılara imza attık. Takım halinde tarihimizde ilk kez dünya şampiyonu olduğumuz, dünyanın en iyi antrenörünü ve en iyi kadın sporcusu ödüllerini aldığımız 2023 yılını Paris, 2024 yılında kırdığımız katılım rekoru ile tamamlıyoruz. Ülkemizin 100. yılına sığdırdığımız tarihi başarıları 101. yılında da sürdürmek en büyük dileğimiz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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