Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu açılışa hazırlanıyor

Konya\'nın en büyük kapalı tenis kortu açılışa hazırlanıyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ulubatlıhasan Mahallesi'ne kazandırılan Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu açılışa hazırlanıyor. Karatay Belediyesi, Ulubatlıhasan Mahallesi'nde yapımını tamamladığı kapalı tenis kortunu spor yapma imkanlarını arttırmak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla inşa etti. Tesiste 3 adet tenis kortu, soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya, teras ve otopark alanı bulunuyor.

30.06.2024 11:58  Güncelleme: 12:04
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ulubatlıhasan Mahallesi'ne kazandırılan Konya'nın en büyük "Kapalı Tenis Kortu" açılışa hazırlanıyor.

Her yaştan insanın daha konforlu ve sağlıklı şartlarda spor yapma imkanına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla çalışan Karatay Belediyesi, Ulubatlıhasan Mahallesi'nde yapım çalışmalarını tamamladığı "Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu" açılış için gün sayıyor. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu özelliği bulunan ve 4 bin 915 metrekare arsa üzerinde 2 bin 916 metrekarelik alanda inşa edilen tesiste; 3 adet tenis kortunun yanı sıra soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya, teras, otopark alanı yer alıyor.

"Spor yatırımlarımızla markalaştık"

Spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların spora ilgisini arttırmak amacıyla yapılan tesislere, Tenis Kortu'nu da eklediklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay'ın dört bir tarafını yeni nesil spor merkezleri ile donatmaya devam edeceklerini söyledi. "Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" diyen Başkan Kılca, "Göreve geldiğimiz zaman, ilk olarak sportif hizmetlerimizi daha planlı ve sağlıklı yürütmek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Çünkü ilçemizin sportif anlamdaki güçlü potansiyelini biliyorduk ve gençlerimize fırsat verildiği takdirde başarılı olacaklarının farkındaydık. Spora yaptığımız dev yatırımlar sayesinde Karatay'ımızı sportif hizmetlerde marka bir ilçe konumuna ulaştırdık. Sporun her branşını destekleyen bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu noktada ilçemizde yeni bir spor alanı daha açarak Karatay Tenis Kortu'nu kazandırdık. Ulubatlıhasan Mahallemizdeki Kapalı Tenis Kortu, kapalı alanda 3 ayrı tenis kortu ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Yapımını tamamladığımız Tenis Kortu'muzu kısa bir süre içerisinde hizmete açacağız. Şehrimizin en büyük kapalı tenis kortumu ilçemize, şehrimize ve tüm tenis severlere hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

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