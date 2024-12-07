Konyaspor- Antalyaspor Maçında Gerilim - Son Dakika
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Konyaspor- Antalyaspor Maçında Gerilim

Konyaspor- Antalyaspor Maçında Gerilim

Konyaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta taraftarlar sahaya girmeye çalıştı.

07.12.2024 16:19
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'un, Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Konyaspor taraftarları sahaya girmeye çalıştı.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Antalyasporlu futbolcular, taraftarlarına gittiği anlarda Konyaspor taraftarı sahaya girmek istedi. Polis ekipleri de bu taraftarlara müdahale etti. Müdahale esnasında bazı taraftarlar tribündeki koltukları atarken, polis ekipleri de taraftarları stadyumdan çıkardı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor- Antalyaspor Maçında Gerilim - Son Dakika

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