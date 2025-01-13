Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi tepki - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi tepki

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye değil, hakeme yenildiklerinin altını çizen Korkmaz, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik" ifadeleriyle yaşananlara tepkisini dile getirdi.

13.01.2025 23:14  Güncelleme: 23:30
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Korkmaz, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki çekişmenin olumsuz etkilerine dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'YE DEĞİL, HAKEME YENİLDİK!"

Mücadeleyi değerlendiren Korkmaz, "Burada güzel mücadele vardı. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil! Her maç daha değerli bundan sonra! Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Anadolu kulüplerinin canı yanıyor. Fenerbahçe'de Kostic'in en az 3 sarı kartı vardı. Dzeko'nun kırmızı kartı vardı. Korner olmayan pozisyondan gol yedik. Bunlarla nereye kadar gideceğiz! Ceza sahasında atılan dirsek Kadıköy'de olsa, penaltı verilmeyecek miydi? Sahada hakem yok, VAR'da hakem yok. Kararları oyuncular verse, Fenerbahçeli futbolcular bile 2 kişiyi atardı. Oyuncularıma gurur duydum, onlara da söyledim. 'Fenerbahçe'ye değil, hakemlere yenildik' dedim" ifadelerini kullandı.

"FENERBABAHÇE-GALATASARAY ÇEKİŞMESİ HUZURSUZ EDİYOR"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki çekişmeden rahatsızlık duyduğunu belirten Korkmaz, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik! Yenildiğimize üzülmedim, durumu gördük. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı koru' diyorlar ama ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, biz ne yapabiliriz başka? Başakşehir-Galatasaray maçını kendi maçımız gibi izliyoruz. Aman bir şey olmasın istiyoruz! Konuşmaları mı yasaklanacak, ne olacak bilmiyorum. Türkiye'deki futbol birkaç kulüpten ibaretse, kendi aralarında oynasınlar." dedi.

"1 HAFTA ÖNCEDEN BASKI ALTINA ALIYORLAR"

Başkan Korkmaz ayrıca, "Türk hakemleri baskıyı hissetmezlerse, iyi maç yönetirler. Bir hafta önceden rakipleri, hakemleri baskı altına alıyorlar." sözlerini sarf etti.

KONYASPOR'DAN OLAY PAYLAŞIM

Öte yandan Konyaspor, karşılaşmanın bitiş düdüğün hemen ardından müsabakada hakem kararlarına tepki gösterdi. Yeşil-beyazlılar, maç biter bitmez Direnç Tonusluoğlu ve VAR hakemi Sarper Barış Saka için paylaşımda bulundu. Konyaspor'un paylaşımında, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi tepki
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz\'dan Fenerbahçe ve Galatasaray\'a tarihi tepki

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Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihi tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ramazan Sözata:
    Adam tek kelime ile harika bir analizde bulunmuş... iki takım değil Bunu yapan Ali Baba ve Televole ACUN bir de Mourinho.. 100 71 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Başkan haklı bu ülkede Fenerbahçe değil Fb yönetenler beka sorunu.. yapı var dediler ne hikmetse bu yapı Konya maçında Fb ye çalışıyor.. Ey acun çıkta deki Konyaya bugün haksızlık yapıldı. hakemler maçı doğradı. işinize gelmez 100 18 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Beter olun.fenere tepki gösterirken bile GS yi katıyorsun.Ee GS maçında lehine hata mı oldu da hakem sizin maçta eyyam yaptı?Bu nası mantık?Bu ligde kollandığı,şike yaptığı halde şampiyon olamayan tek takım vardır o da karıköyün ezikbahçesidir. 72 25 Yanıtla
  • Sinan Aydın:
    Evet başkanın bu algıyı Fenerbahçe iyi yönetiyor tamamen baskı ve korku ile sürekli hakemleri kendi lehlerine kullanıyor bu çok bariz 72 18 Yanıtla
  • ferhat:
    Aslında gsa bir şey dememiş, başlığı atan fbli klasik gs taraftarını tahrik etmeye çalışıyor. 60 12 Yanıtla
  • ferhat:
    adam fbnin hak yemesinden bahsediyor, fbli haberci gsyi de habere katmaya çalışıyor, hepsi ayrı ... bunların 59 11 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Başkan haksızda değil bugün Fenerbahçe hakem olmasa bulduğu golle çalmadıgı penaltı ile vermedigi sarı kartlarla zor kazanırdı acunla ali Koç çıkıp hakemleri eleştirsinde görelim 43 13 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Ligde yenen/yenilen, aleyhine/lehine karar verilen herkes GALATASARAY diyor, Galatasaray maçı dışındaki her maçın sonunda GALATASARAY konuşuluyor, Allah herkesi kalbindeki ile nafakalandırsın. 37 15 Yanıtla
  • Alper006 :
    Galatasaray ve Fenerbahçe çekişmesi değil futbolu geren tek bir kişi var onuda herkes biliyor ve şampiyon olmak için herşey her yol mübah diye hareket ediyor malesef. 40 8 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Artık takımlar da işin kolayını buldu ha, hiç top oynamadan sadece hakem ve tff üzerinden kendilerini aklamaya başladılar bu sadece Türk futboluna zarar verir ve geri götürür bir GS lı olarak son yıllarda şunu söylüyorum ve açık bir gerçeklik şu ki Avrupa tartısında ne yaptığın hangi kupada kimlerle boy ölçüşebildiğin kadar kaliteli takımsındır haricinde kendi içimizde birbirimizi yer dururuz.. 23 9 Yanıtla
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