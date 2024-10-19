Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.
Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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