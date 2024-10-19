Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Futbolcular, taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. - KONYA