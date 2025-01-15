Konyaspor'da Ömer Korkmaz Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Konyaspor'da Ömer Korkmaz Yeniden Başkan Seçildi

Konyaspor\'da Ömer Korkmaz Yeniden Başkan Seçildi

Konyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Ömer Korkmaz, delegelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Korkmaz, kulübün mali sorunlarına dikkat çekerek yönetim kurulu için yeterli sayıda yönetici bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

15.01.2025 17:59  Güncelleme: 18:04
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KONYASPOR'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Ömer Korkmaz, delegelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Korkmaz konuşmasında, "Biz buraya yönetici bulamadık. Bu hepimizin ortak değeri. Yönetim kuruluna 4'ten fazla yönetici bulamadık. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız." dedi.

Konyaspor yönetimi, devam eden mali sorunlar nedeniyle 25 Aralık'ta kongre kararı almıştı. Bugün bir otelde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Ömer Korkmaz delegelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Korkmaz konuşmasında, "27 Kasım 2023 günü sizlerin desteğiyle önemli görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak göreve gelir gelmez çalışmalarımıza büyük bir özveriyle başladık. Konyaspor'umuza layık olma adına mücadelemizden asla vazgeçmedik. Daima yanımızda olan kıymetli taraftarlarımıza da bir teşekkürü borç bilirim. Hiçbir zaman Konyaspor'umuzu asla yalnız bırakmadılar. Elbette bir kuvvet ve sinerji oluşturmak sadece yönetim kurulu üyeleriyle olmuyor. Şehrin idarecileri ve dinamiklerinin bir paydaş halinde olması gerekiyor. Biz Konya olarak çok şükür bunu başardığımızı düşünüyorum. Görevimiz boyunca kulübümüze ekonomik açıdan katkı sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirdik. Kulübümüzün sürdürülebilir ekonomisi adına geçtiğimiz sezonun sonunda ulusal birçok firmayla sponsorluk anlaşmaları imzaladık." dedi.

'KULÜBE YÖNETİCİ BULAMADIK'

Başkan Ömer Korkmaz, konuşmasının devamında yönetici değişikliklerinde yaşadıkları problemleri açıkladı. Korkmaz şöyle dedi: "Bu genel kurulda dört yöneticimizi değiştirebildik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın özverileri takdire şayandır. Bu kararı aldığımızda şöyle bir yola çıktık. Kendini yorgun hisseden, devam etmek istemeyen arkadaşlarımız ayrılsın. Birlikte yol arkadaşlarımın hepsinin samimiyetlerinden zerre şüphem yoktur. Kendileri şöyle teklifte bulundular. Alacaklarımız da var bunların peşine düşmeden sizin yanınızdayız. Bu kez de şöyle bir sorunla karşılaştık. Biz buraya yönetici bulamadık. Bu hepimizin ortak değeri. Yönetim kuruluna 4'ten fazla yönetici bulamadık. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor'da Ömer Korkmaz Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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