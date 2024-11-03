Konyaspor'dan Harika Başlangıç - Son Dakika
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Konyaspor'dan Harika Başlangıç

Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Teknik direktör Uçar, oyuncuları kutladı.

03.11.2024 19:54
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- Recep Uçar: "İlk maçımız, harika bir galibiyet"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcın ardından sonuna kadar devam edebiliriz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Direktörü Recep Uçar, yönetime, taraftarlara ve futbolculara teşekkür ederek, "2 günlük bir hazırlık sürecimiz vardı. Farklı farklı oyunlar düşündüm ama daha güvenli bir oyunu tercih etmemiz gerekiyordu. İlk yarı genel olarak topun arkasında iyi durduk. İyi geçişler yaptığımız ve pozisyonlar ürettiğimiz bir yarı oldu. Yusuf'un arkaya hareketlendiği ve hakem tarafından faul verilen pozisyonda bence faul yoktu. Rakip takımın ilk şutu maçın 37. dakikada geldi. Sonrasında da 44. dakikada maalesef defans arkasına atılmış top ve Uğurcan'ın ayağının kayması ve penaltı pozisyonu. Serdar, düştüğü zaman devam da ediyor. Herhangi bir şey beklemiyor. O yediğimiz gol aslında bizim biraz moralimizi bozdu ve rakibin de gücünü arttırdı. 2. yarı biz yine kendi oyunumuzdan vazgeçmedik. Biraz daha topa sahip olmaya başladık. Baktığımızda ilk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcın ardından sonuna kadar devam edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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