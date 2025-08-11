Konyaspor'dan Sezona Galibiyetle Başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor'dan Sezona Galibiyetle Başlangıç

Konyaspor\'dan Sezona Galibiyetle Başlangıç
11.08.2025 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uçar, Eyüpspor'u 4-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ve oyuncuları kutladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, sezona iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğinde bulunarak sözlerine başladı.

Güzel bir sezon olmasını dileyen Recep Uçar, "Maçtan önce bir deprem yaşandı. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Umarım güzelliklerin konuşulduğu, seyredenlerin keyif aldığı bir sezon olur. Şehrimiz ve takım adına da umarım güzel geçer. Eyüpspor önemli oyuncuları olan, Serdar Gürler, Dragus, Kerem Demirbay, Mujakic gibi isimleri transfer eden, gerçekten hedefleri büyük olan bir takım. Rakibimizin hazırlık maçlarını analiz etmiştik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk pozisyonu da biz verdik. Oyun disiplinine sadık kaldığımız bir maç oldu. Umut'un jeneriklik golüyle öne geçtik. Sonra Umut ile ikiyi bulduk. Geri çekilmedik ve ön alan baskısıyla Bardhi'nin penaltısıyla 3-0 yaptık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda geride beklemek için sahaya çıkmadıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Merkezde kaybettiğimiz basit bir hatayla golü yedik. İlk 20 dakika iyi oynadığımızı söyleyemem. Adil ile bulduğumuz golle maçı kopardık. Oyuncularımı kutluyorum. Taktiksel sadakatlerinden dolayı da kutluyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize ve başkanımıza hayırlı olsun. Bir maç kazandık, iyi bir başlangıç yaptık. Hedeflerimiz var. Ligi geçen senenin üstünde bitirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Haftaya daha da zor bir maç bizi bekliyor. Selçuk hocanın da ilk maçı ve futbolculuk kariyeri gibi uzun bir kariyer diliyorum."

Pendik Stadı'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uçar, "Bu stat bende özel bir yere sahip. 1994 senesinde stat açıldığında ilk oynayanlardan biriyim. Güzel günlerimiz oldu. Şampiyonluk da yaşadım. İlk kez teknik adam olarak çıktım. Güzel anılara bir yenisini daha ekledim. Burası benim için özel kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ekiplerinden teklif alan Blaz Kramer'in değerli bir oyuncu olduğunun altını çizen Recep Uçar, "Kramer benim tutmak istediğim bir oyuncuydu. Kamp başından itibaren teklif vardı. Kalması için çok konuştuk. İşin ekonomik boyutu da var. Kendi kariyeri açısından da iyi olduğunu düşündük. Oyuncuda mental anlamda düşüş de oldu. Her ne kadar çok istemesek de yol ayrımına gittik. Kramer kiralık gitti. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Umarım katkılar yapar ve takımımıza geri döner." diye konuştu.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Umut Nayir'in sezon öncesinde iyi bir kamp geçirdiğini vurgulayan Uçar, "Umut değerli bir oyuncumuz. Kramer ayrılmasaydı da biz maça Umut ile başlayacaktık. Umut geçmişte Ümraniyespor'da birlikte çalışırken milli takıma seçilmişti. İyi performans sergileyip yeniden seçilir. Adil'in de hiç yadırganmayacak bir performansı var. Montella hocamız kararı verecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Konyaspor, Eyüpspor, Tümosan, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'dan Sezona Galibiyetle Başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini önce bıçakladı, sonra otomatik tüfekle öldürdü Eşini önce bıçakladı, sonra otomatik tüfekle öldürdü
“Valizim kayıp“ dedi, otogarı birbirine kattı Güvenliğin saçlarını kopardı "Valizim kayıp" dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Tekirdağ’da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi zehirlendi
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
Bağcılar’da 15 katlı binada korkutan yangın Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın

23:43
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
11:48
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalara 19 marka daha eklendi
11:23
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
11:12
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
10:54
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni Ateş topları da görülecek
Ağustosun en büyüleyici gecesi: Perseid şöleni! Ateş topları da görülecek
10:49
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
10:35
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
10:07
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı Birbirlerini bile tanımıyorlar
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı! Birbirlerini bile tanımıyorlar
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:35
Bağcılar’da 15 katlı binada korkutan yangın
Bağcılar'da 15 katlı binada korkutan yangın
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
08:19
İstanbul’da pazar sabahı yoğun trafik Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 01:07:02. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor'dan Sezona Galibiyetle Başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.