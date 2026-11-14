Konyaspor deplasmanı öncesi Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri\'nde idman yaptı

Konyaspor deplasmanı öncesi Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde idman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12'nci haftasında Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlığını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki çalışma, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma alıştırmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, iki günlük iznin ardından 17 Kasım Salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
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