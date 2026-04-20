Konyaspor-Fenerbahçe Maçı için Hakem Belirlendi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe maçında hakem Ozan Ergün görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını, Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.
