Konyaspor - Galatasaray Yarı Final Maçı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor - Galatasaray Yarı Final Maçı

Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'da 5 eksik oyuncu var.

22.04.2025 21:09
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TÜRKİYE Kupası Yarı Finali'nde Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un maçtan önce rahatsızlık geçirmesi üzerine dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yaptı. VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonundan Piotr Lasyk görev aldı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konyaspor kadrosunda yer almadı. Galatasaray'da Türkiye Kupası maçlarında kalesini koruyan Günay Güvenç, Konyaspor karşısında da Muslera yerine forma giydi.

YUNUS AKGÜN DALYA DEDİ

24 yaşındaki Milli futbolcu Yunus Akgün, Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla 100'üncü resmi maçına çıktı.

KUPADA 6'NCI RANDEVU

5 eksikle maça çıkacak olan Galatasaray, Konyaspor ile ligde oynadığı iki müsabakayı da kazandı. Kupada 6'ncı kez karşılaşacak olan iki takımdan Galatasaray bugüne kadar 3 galibiyet aldı, 2 maçta beraberlikle sonuçlandı. Sarı- kırmızılı ekip bugüne kadar 18 kez kupayı müzesine götürürken, Konyaspor'da 1 kez götürdü.

Galatasaray'da son lig maçındaki Bodrumspor karşısındaki ilk 11'e göre kalede Muslera yerine Günay Güvenç, Eren Elmalı ve Sara'nın yerine de Jakobs ve Mertens forma giydi.

Konyaspor'da ise son oynadıkları Hatayspor mücadelesinin 11'ine göre, Yasir Subaşı yerine Guilherme, Pedrinho yerine Melih ibrahimoğlu, Bazoer yerine Boranijasevic görev aldı. Yeşil-beyazlılarda kart cezası bulunmazken tedavileri devam eden Tunahan Taşçı, Keyta, Boetang, Calusic ve Guilherme kadroda yer almadı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Konyaspor - Galatasaray Yarı Final Maçı - Son Dakika

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