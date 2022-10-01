Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek

01.10.2022 13:38

Konyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bir locaya jakuzi konuldu. Loca sahiplerinin hizmetine sunulan jakuzi imkanı aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olarak da kayıtlara geçti.

2014 yılında yapımı tamamlanan ve Konyaspor'un maçlarını oynadığı Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda son yapılan İslami Dayanışma Oyunları sonrası zarar gören çim zemini yerine hibrit çalışması yapıldı. Konyaspor'un sosyal medya paylaşımına göre; çalışmalar tamamlandı ve çizgi çekme çalışmaları başladı.

LOCAYA JAKUZİ KONULDU

Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak. Çalışmaların bitmesiyle birlikte sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre stadyumda bir locaya da jakuzi konuldu. Taraftarlar, jakuzide maç izleyebilecek. Bu hizmet aynı zamanda, Türkiye'de bir ilk olacak.

YORUMLAR
500
Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı SPOR Konyaspor, kendi evinde bu sezonun ilk maçına çıkacak SPOR Konyaspor, kendi evinde bu sezonun ilk maçına çıkacak

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçında Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:13 Burdur'da yakınlarına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan 60 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
13:57 Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi
13:50 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş: Hırsızlık, gasp veya diğer suçları işleyen göçmenleri anında sınır dışı ediyoruz
13:38 Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
13:11 Rusya'nın ilhak hamlesi sonrası ABD'den Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık dev yardım
12:34 Paris'te iç çamaşırıyla podyuma çıkan Bella Hadid'e sprey boya püskürtülerek elbise yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 15:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement