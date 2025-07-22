Koray Günter Al-Okhdood\'a Transfer Oldu

SUUDİ Arabistan ekiplerinden Al-Okhdood, son olarak Göztepe forması giyen Koray Günter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Okhdood, Türkiye'den transfer yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü kadrosuna katan Suudi ekibi, Koray Günter'i de takıma dahil etti. Al-Okhdood, 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Koray Günter, takımıyla 30 maça çıkmış ve 2 gollük katkı sağlamıştı. Koray Günter, Al-Okhdood'dan yıllık 3 milyon Euro kazanacak.