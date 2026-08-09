Koray Uygun Dünya 7'ncisi

ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Koray Uygun, 110 metre engellide 7'nci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Koray Uygun, 110 metre engelli finalinde 13.20'lik derecesiyle 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırarak dünya 7'nciliğini elde ettiği belirtilerek "Sporcumuzu, antrenörü Burak Uygun, ENKA Spor Kulübü ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz." denildi.