Körfez Basket, Aliağa Petkimspor'u Cook'un son saniye üçlüğüne rağmen 91-90 yendi - Son Dakika
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Körfez Basket, Aliağa Petkimspor'u Cook'un son saniye üçlüğüne rağmen 91-90 yendi

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Körfez Basket, Aliağa Petkimspor\'u Cook\'un son saniye üçlüğüne rağmen 91-90 yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Körfez Basket'e 90-91 yenildi. Son periyotta Danusevicius ile farkı kapatan Körfez Basket, Aliağa'nın Cook ile bulduğu son saniye üçlüğüne rağmen karşılaşmayı 1 sayı farkla kazandı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

ALİAĞA PETKİMSPOR: Khyri Thomas 26, Cook 23, Abmas 10, Yiğit 17, Pasecniks 3, Horton, Tibet, Ozan 1, Uthoff 2, Thomas Akyazılı, Hanlan 8

KÖRFEZ BASKET: Buie 16, Davis 14, Altay 2, Cluff 23, Reese 8, Mert, Berk Can, Mitchell 13, Barna 2, Danusevicius 13

1'İNCİ PERİYOT: 20-26

DEVRE: 38-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-59

5 FAUL: Horton (34.55) (Aliağa Petkimspor), Davis (39.32) (Körfez Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü hafta maçında Aliağa Petkimspor evinde Körfez Basket'e 91-90 yenildi. Müsabakanın ilk 5 dakikası 12-13'lük skorla geçilirken, ilk çeyreği konuk ekip 6 sayı önde bitirdi: 20-26. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Körfez ekibi, farkı bir ara 14 sayıya (26-40) kadar çıkardı. Aliağa temsilcisi 12-0'lık seriyle periyodun bitimine 46 saniye kala skoru 38-40'a getirdi ve soyunma odasına 2 sayı geride girdi: 38-40. Üçüncü periyodun başında skoru eşitleyip daha sonra Khyri Thomas'ın üç sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan İzmir takımı, Abmas'ın da skora katkısıyla son bölüme 10 sayı üstün girdi: 69-59. Final periyodunda özellikle Danusevicius'un etkili oyunuyla farkı eriterek üstünlük kuran Körfez Basket, ev sahibi ekipten Cook'un son saniye üçlüğüne rağmen maçı 1 sayı farkla kazandı: 90-91.

Kaynak: DHA
SigortaTürkiyeKörfezSporSon Dakika

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