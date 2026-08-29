Körfez Basket Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
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Körfez Basket Fenerbahçe'yi Yendi

Körfez Basket Fenerbahçe\'yi Yendi
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Körfez Basket, Fenerbahçe'yi 82-70 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Antrenör Kavut, kazanmanın değerini vurguladı.

Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, Fenerbahçe maçının ardından, "Fenerbahçe'ye karşı kazanmak bizim için çok önemli. İnşa etmek istediklerimizle ilgili bize çok önemli doneler verdi" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin genç ekiplerinden Körfez Basket sezon açılışı maçında Fenerbahçe'yi 82-70 mağlup etti. Maçın ardından Körfez ekibinin başantrenörü Serhan Kavut, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçımız var"

Hazırlık maçlarında denemeler yaptıklarını, eksikliklerini ve artılarını görme fırsatı bulduklarını belirten Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, Fenerbahçe'nin de önemli oyuncularının milli takımlarda olduğunu söyledi. Serhan Kavut, "Hazırlık maçı adı üzerinde. Biz de bazı şeyleri deniyoruz. Karşı takım da aynı şekilde deniyor. Onlar da eksikler, evet. Milli takımda olan oyuncuları var. Bizde de Boo Buie bugün takıma katıldı. Bu hafta itibarıyla antrenmanları beraber yapacağız. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak bizim için çok önemli. Çünkü bazı şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. İnşa edeceğimiz şeyleri de sahada gördüğümüz zaman ve Fenerbahçe'ye karşı bunu yaptığımız zaman bizim için daha değerli hale geliyor. Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler ve bizimle hazırlık maçını yapma istekleri oldu. Bundan sonraki süreçlerde, Avrupa'da kendilerine başarılar diliyorum. Bizim önümüzde çok yol var. İdmanlarımıza 2,5 hafta önce başladık. Bu sürede bazı şeyleri inşa etmek kolay olmuyor. Ama daha zamanımız var. 15 Eylül'de bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bütün çalışmalarımızı da onun üzerine yapıyoruz" dedi.

"Hazırlık maçı olmasına rağmen çok güze atmosfer vardı"

Tribünleri dolduran Kocaeli taraftarına da değinen Serhan Kavut, "Gerçekten bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Hazırlık maçı olmasına rağmen bizi çok iyi desteklediler. Bütün sezon onlardan bunu bekliyorum. Çünkü gerçekten kavga eden ve mücadele eden bir oyuncu grubu var. Oyuncuların tutumu ve yaklaşımı bu konuda bizim için çok önemli. Kocaeli'ye ve taraftarına yakışan bir takım kurmaya çalışıyoruz. Onlar da gelsinler ve bizi desteklesinler. Bu salon dolduğunda bizim için önemli maçlar kazanılacaktır" şeklinde konuştu.

"Maçın kazanılmasındaki önemli detay; oyuncuların tutumu"

Maçın gidişatını ve sonucunu oyuncuların tutumunun belirlediğini söyleyen Serhan Kavut örnekle de açıklık getirdi. Kavut, "Bugünü oyuncuların tutumu belirledi çünkü hazırlık maçı da olsa kazanmak istediler. Hatta Matt'in (Matt Mitchell) hafif bir problemi oldu. Hazırlık maçı olduğunu ve değişmek isteyip istemediğini sordum. O da 'Hayır, kazanmak istiyorum" dedi. Bu zaten bizim aradığımız şeyler. Oyuncuları izlerken sadece sahada ne yaptıkları değil, saha dışında da ne yaptıklarını izliyoruz. Bu da oyuncu grubunun çok karakterli olduklarını gösteriyor. Bu da bence maçın kazanılmasında önemli detaydı. Fenerbahçe'ye karşı kazanılmış bir hazırlık maçı da bizim için çok önemli. İyi yaptığımız şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Kötü yaptığımız şeyleri de bir an önce düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu

"Avrupa maçının provası niteliğinde"

Fenerbahçe ile oynanan maçın Avrupa maçı için prova niteliğinde olup olmadığına dair soruya ise Serhan Kavut, "Tabii ki. Bazı şeyleri inşa ederken; Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapıyoruz ama aslında kendi hazırlıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Hem Avrupa Ligi hem de Türkiye Süper Ligi bizim için çok önemli. Burada ligdeki ilk maçı da Erok ile oynayacağız. O da bizim için çok önemli" dedi.

"Avrupa'nın en iyi koçu"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un oyun içinde zaman zaman sinirlendiğinin hatırlatılması üzerine Kavut, "Evet, Fenerbahçe koçunun kenardan oyuncularına ciddi düşünceleri oluyor. O büyük bir koç. O Avrupa'nın en iyi koçu diyebiliriz. O anlamda ona karşı kazanılmış maç bizim için çok önemli. Ama kazandığımız zamanda, kaybettiğimiz zaman da büyütmememiz lazım. Çünkü bir hazırlık maçı. Ama bize önemli doneler verdi. Oyuncuların maçı bırakmamaları bizim için çok önemliydi. Bunun üzerine bazı şeyleri inşa etmeye çalışacağız" diye konuştu.

Ligden önce 2 hazırlık maçı ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var

Bir günlük aranın ardından 2 ve 3 Eylül'de Bandırma'da 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynayacakları hazırlık maçlarının çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen ve transfer sürecinde sona geldiklerini belirten Serhat Kavut, "Boo (Boo Buie) aramıza katıldı. Eşi doğum yaptı. Aile bizim için çok önemli. Ailesiyle vakit geçirmesi için izin verdik. Geldi ve takıma hemen adapte oldu. Bizim için çok önemli oyuncu. Bundan sonra süreçlerde takıma takviye olur mu? Tabii ki ona bakacağız. Önümüzdeki maçları görmemiz lazım. Bir günlük dinlenmenin ardından Bandırma'ya gidiyoruz. Orada Bursaspor ve Bordo ile hazırlık maçımız var. Ondan sonra da tamamen Şampiyonlar Ligi maçına konsantre olmak istiyoruz" diye konuştu.

Melih Mahmutoğlu'ndan neden imza aldı?

Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan imza almasıyla ilgili açıklama yapan Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut şu ifadeleri kaydetti: "Biz Kocaeli şehrinin bütün çocuklarına dokunmak istiyoruz. Bu anlamda orada (tribünde) imza isteyen arkadaşlarımız vardı. Her ne kadar Fenerbahçe'den Melih'ten de imza isteseler ben bu konuda onlara yardımcı olmak istedim. Onların maça gelmeleri bizim için çok önemli. Onlar geleceğimiz. Onları kırmamak çok önemli. Onlara dokunabildiysek ne mutlu bize. Alt yapı projelerimiz var. Onları hayata geçirdiğimizde Kocaeli şehrinden yukarıya A takıma çıktığında beni çok mutlu edecek. Onun için her çocuğa dokunmak istiyoruz."

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Basket Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika

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