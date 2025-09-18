Körfez'de Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin Yapımına Başlandı - Son Dakika
Körfez'de Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin Yapımına Başlandı

18.09.2025 12:12  Güncelleme: 12:13
Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin inşaat çalışmalarına başladı. Projede gençler için çeşitli spor alanları yer alacak.

Körfez'de inşa edilecek Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yapım çalışmalarına başlandı. İçerisinde kapalı halı sahadan amatör kulüp ofislerine kadar birçok alanı barındıracak tesisteki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Gençlerimiz için çok güzel bir spor kompleksi inşa edeceğiz" dedi.

Körfez Belediyesi'nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçireceği projede, ilk kazma vurularak çalışmalara start verildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberindeki Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve Etüt ve Proje Müdürü Cumali Gündoğdu ile proje alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Başkan Söğüt, sporcu gençleri yeni projelerle buluşturmak için kolları sıvadıklarını belirtti. Gençler için çok güzel bir spor kompleksi inşa edeceklerini ifade eden Söğüt, "Bölgeye değer katacak proje içerisinde bin 78 metrekare spor tesisi idari binası, 464 metrekare basketbol sahası, bin 365 metrekare kapalı halı saha, 2 bin 664 metrekare açık antrenman sahası ve 195 metrekare açık kondisyon alanı yer alacak" bilgisini verdi.

Söğüt, kompleks bünyesindeki destek hizmet binasında soyunma odaları, amatör spor kulüplerine tahsis edilecek ofisler ve minder sporları için bin metrekarenin üzerinde bir alan bulunacağını kaydetti.

Projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayata geçireceklerini vurgulayan Söğüt, "En kısa süre içerisinde de bölgemize kazandıracağız, gençlerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

